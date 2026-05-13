Cruz Azul vs Chivas arrancan la semifinal del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX con el partido de IDA en el Estadio Banorte luego de eliminar en la fase anterior al Tigres y Atlas.

Te damos los detalles más importantes para ver en vivo este partidazo que se jugará al sur de la Ciudad de Mexico en medio de un pronóstico del clima complicado por la posible caída de lluvias e intervalos de chubascos.

¿Dónde ver Cruz Azul vs Chivas hoy miércoles 13 de mayo?

Transmisión EN VIVO: Canal 5 y TUDN

Partido de la Liga MX por streaming: VIX

Horario: 8:00 pm

Sede: Estadio Azteca, ahora Banorte

Desde muy temprano, la afición celeste abarrotó las redes con mensajes de apoyo para su equipo de toda la vida. Quieren que la Máquina salga a la cancha para llevarse la ventaja sobre las Chivas Rayadas y concreten el "sueño" de su décimo título en la Liga MX.

"Hoy tenemos que poner un pie y medio en la Gran Final... confianza total en este excelente equipo", aseguró MariioNAv.

"Con la cabeza fría y enfocada a ganar hay que ir con una buena ventaja y no dejar que nos anoten", escribió José Manuel.

"La gloria los espera, vamos equipo", dijo Fabs.

Hoy tenemos que poner un pie y medio en la Gran Final... Confianza total en este excelente equipo, sabemos que saldrán a partirse la madre por ser campeones, se lo merecen.

VAMOS CRUZ AZUL! QUEREMOS LA COPA... — Monsieur D'or (@MariioNav) May 13, 2026

Por su parte, la Nación Rojiblanca no se quedó atrás y mostraron su confianza al Guadalajara pese a que cinco de sus jugadores respondieron a la convocatoria de la Selección Mexicana que inició su preparación para el Mundial 2026.

"Los chivahermanos todos confiamos, pero el equipo por favor no se confíe y relaje, aún falta y vamos por lo que sigue", alentó Luis Servín.

"Ufff en verdad tengo un gran presentimiento que llegaremos a esa anhelada final", mencionó David Celaya.

"Solo les pido inteligencia y un buen futbol, no se desesperen como en la ida vs Tigres", escribió JaviiRincon.