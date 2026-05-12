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¡Hay buenas noticias para los alumnos de educación básica en la Ciudad de México! Después de que se anunciara que el calendario escolar para el ciclo 2025-2026 de la SEP continúa con normalidad, se ha anunciado que en la habrá un nuevo megapuete vacacional, el último del curso. Sigue leyendo para conocer los detalles.

De acuerdo con lo anunciado con la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México (AEFCM) dicho puente vacacional será alusivo a las celebraciones del Día del Maestro, pero se extenderá un día más.

El calendario de lamarca que habrá una suspensión de clases oficial el viernes 15 de mayo, aunado a esto, la AEFCM anunció que el jueves 14 de mayo tampoco habrá clases para las escuelas de educación básica y superior en la Ciudad de México.

La suspensión de actividades académicas tendrá como objetivo reconocer la labor de los y las docentes en la CDMX, además de todos aquellos trabajadores académicos y de apoyo en escuelas preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior.

“La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México comunica que, como reconocimiento a la labor desempeñada por los docentes y su compromiso permanente con el fortalecimiento de la educación pública en nuestra ciudad, se ha tenido a bien otorgar el día 14 de mayo de 2026 al personal directivo, docente y de apoyo y asistencia a la educación”, apuntó la AFECM en un comunicado.

Entonces, ¿cómo queda el puente vacacional del 15 de mayo? El puente vacacional incluirá los días de descanso del jueves 14 de mayo, viernes 15, sábado 16 y domingo 17. Los alumnos regresarán a las aulas el lunes 18.

Después de este fin de semana largo, la SEP tendrá otra suspensión de clases el 29 de mayo, de acuerdo con el calendario vigente, esto debido a la celebración mensual del Consejo Técnico Escolar.

Rumbo al final del ciclo escolar, los alumnos de educación básica tendrán el último fin de semana largo el viernes 26 de junio también por consejo. El ciclo finalizará el 15 de julio, según el acuerdo unánime de las secretarías de educación pública de todo el país.

Cabe recordar que el pasado 7 de mayo el titular de la SEP, Mario Delgado, apuntó que se adelantaría el fin de curso casi un mes, el 5 de junio, debido a la ola de calor y a la celebración del Mundial 2026.

Ante los comentarios mixtos por la decisión, la fecha de fin de curso fue revalorada, y se concluyó entre las autoridades educativas que se respetará el calendario oficial con el que se trabajó todo el año.

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