Uno de cada cuatro estadounidenses cree que el intento de asesinato contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca el mes pasado fue un montaje, según una encuesta publicada este lunes.

El sondeo, encargado a la encuestadora YouGov por el portal NewsGuard, apunta que el 45 % de los encuestados cree que fue real, el 24 % que fue un montaje y el 32% no lo tiene claro.

En el caso de los votantes registrados como demócratas, el porcentaje que cree que fue un montaje asciende al 34 %, entre los independientes es del 23 % y entre los republicanos del 13%.

El sondeo se llevó a cabo entre el 28 de abril y el 4 de mayo con una muestra de 1.000 personas.

Cole Allen, el sospechoso de haber intentado asesinar a Trump, se declaró este lunes, ante un tribunal del Distrito de Columbia, no culpable de los cuatro cargos que se le imputan, incluido el de intento de magnicidio contra el presidente, que podría acarrearle la cadena perpetua.

Este hombre de 31 años y residente en California fue arrestado el pasado 25 de abril cuando intentó irrumpir armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos en el salón de un hotel de Washington donde se celebraba una gala en presencia de Trump y varios miembros de su Gobierno.

Allen fue reducido por agentes de seguridad tras un intercambio de disparos que no dejó víctimas, pero que provocó que el presidente fuera evacuado.

Se trata del tercer intento de asesinato que sufre Trump, después del ataque durante un mitin de campaña el 13 de julio de 2024 en Pensilvania, cuando una bala le rozó una oreja, y otro el 15 de septiembre del mismo año, cuando un hombre que portaba un rifle de asalto fue detenido tras merodear cerca de un campo de golf de Florida donde jugaba el republicano.

Según el sondeo, solo el 38% de los estadounidenses cree que los tres intentos de asesinato fueron auténticos.

La Casa Blanca rechazó las teorías de la conspiración en un comunicado emitido tras la publicación de la encuesta.

"Quien crea que el presidente Trump orquestó sus propios intentos de asesinato es un completo idiota", declaró el portavoz Davis Ingle, según un comunicado publicado por el diario The Washington Post.