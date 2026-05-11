Estados Unidos cuenta con diversas opciones migratorias que permiten a personas extranjeras residir de manera permanente en su territorio. Sin embargo, entre todas ellas existe una de las más exclusivas y menos conocidas: la llamada Visa Einstein, una vía preferencial reservada para perfiles altamente destacados.

¿Qué es la Visa Einstein?

La conocida como Visa Einstein corresponde a la categoría EB-1, una de las formas más prestigiosas de obtener la residencia en Estados Unidos. Está dirigida a extranjeros que cuentan con aptitudes extraordinarias en áreas como las ciencias, las artes, la educación, los negocios o el deporte.

De acuerdo con los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), esta visa está destinada a personas que puedan demostrar un reconocimiento sostenido a nivel nacional o internacional, así como a profesores, investigadores sobresalientes y ejecutivos o gerentes de empresas multinacionales.

Se trata, en esencia, de un permiso diseñado para atraer talento de alto nivel al país.

¿Por qué se llama “Visa Einstein”?

El apodo de “Visa Einstein” no es oficial, pero se ha popularizado como una forma de describir esta categoría migratoria. El nombre hace referencia al famoso científico Albert Einstein, quien recibió una visa para entrar a Estados Unidos después de renunciar a su ciudadanía alemana cuando el Partido Nazi tomó el poder en Alemania.

Desde entonces, su figura se ha convertido en símbolo del talento extraordinario, lo que explica por qué esta visa lleva informalmente su nombre.

Los tres caminos para obtener la Visa Einstein

La visa EB-1 no es una sola modalidad, sino que contempla tres tipos principales de solicitantes, cada uno con requisitos específicos:

1. Personas con aptitudes extraordinarias

Esta categoría está dirigida a quienes pueden demostrar habilidades excepcionales en su campo, respaldadas por reconocimientos importantes.

Entre las pruebas que pueden presentar están:

Premios de alto nivel como el Oscar, Pulitzer o medallas olímpicas.

Evidencia de trayectoria destacada en su área.

Una de las grandes ventajas de esta vía es que no se requiere oferta de empleo ni certificación laboral en Estados Unidos, lo que la convierte en una de las opciones más accesibles dentro de la categoría EB-1 para talentos independientes.

2. Profesores e investigadores sobresalientes

Para aplicar bajo este perfil, es necesario demostrar reconocimiento internacional en el ámbito académico.

Los requisitos incluyen:

Al menos tres años de experiencia en docencia o investigación.

o investigación. Una oferta de empleo en una universidad, institución de educación superior o empleador privado en Estados Unidos.

Además, el solicitante debe aportar evidencia como:

Autoría de artículos en publicaciones académicas relevantes.

Contribuciones significativas a su campo de estudio.

3. Ejecutivos o gerentes de multinacionales

Esta modalidad está diseñada para quienes ocupan cargos estratégicos en empresas internacionales.

Las condiciones principales son:

Haber trabajado fuera de Estados Unidos durante al menos un año en los últimos tres años.

durante al menos un año en los últimos tres años. Ser transferido a una empresa multinacional con sede en Estados Unidos.

También se debe demostrar:

Participación en un rol clave dentro de organizaciones importantes.

Percepción de un salario elevado.

Que el empleador estadounidense respalda la solicitud.

¿Cómo se solicita la Visa Einstein?

El proceso para aplicar a esta visa comienza con el Formulario I-140, conocido como Petición para Trabajador Extranjero.

Dependiendo de la categoría:

En el caso de personas con aptitudes extraordinarias, el propio solicitante puede iniciar el trámite.

Para profesores, investigadores y ejecutivos, el empleador en Estados Unidos debe presentar la solicitud.

Además, el empleador deberá demostrar su capacidad para pagar el salario ofrecido mediante documentos como:

Informes anuales.

Declaraciones de impuestos federales.

Estados financieros auditados.

Aunque la Visa Einstein es una de las opciones más atractivas para vivir en Estados Unidos, sigue siendo poco aprovechada. Esto se debe, en parte, a que está limitada a perfiles altamente calificados y a que muchos desconocen su existencia.

Para quienes cumplen con los requisitos, sin embargo, representa una vía privilegiada que puede abrir la puerta a una residencia permanente en uno de los países más competitivos del mundo.