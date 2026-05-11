México mantiene acuerdos con decenas de países que permiten a sus ciudadanos ingresar al territorio nacional sin necesidad de tramitar una visa, siempre y cuando el motivo del viaje sea turismo, negocios u otras actividades no remuneradas. Así lo establecen las disposiciones oficiales del Gobierno de México y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Esta política busca facilitar el tránsito internacional y fortalecer el turismo, aunque no elimina los controles migratorios al momento de ingresar al país.

¿Quiénes pueden entrar a México sin visa?

De acuerdo con la autoridad migratoria, las personas extranjeras provenientes de ciertos países pueden viajar a México sin requerir visa para estancias cortas, generalmente de hasta 180 días, bajo la condición de visitante.

Esto incluye a ciudadanos de países de Europa, América, Asia y Oceanía, especialmente aquellos con los que México mantiene relaciones diplomáticas y acuerdos de movilidad.

Lista de países a los que México no pide visa

Europa: la región con más países sin visa

La mayor parte de los países europeos no necesitan visa para entrar a México. Entre ellos se encuentran:

Alemania, España, Francia, Italia, Bélgica, Austria, Portugal, Países Bajos, Suecia, Suiza, Noruega, Reino Unido, Irlanda, Grecia, Polonia, República Checa, Hungría, Rumania, Croacia, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Malta, Luxemburgo, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Chipre, Bulgaria, Andorra, Mónaco y San Marino.

Esta amplia cobertura convierte a Europa en una de las regiones con mayor facilidad de acceso al país.

América: desde Canadá hasta Sudamérica

También están exentos varios países del continente americano, entre ellos:

Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Panamá, Paraguay, Uruguay, Estados Unidos, Bolivia, Bahamas, Barbados, Jamaica y Trinidad y Tobago.

Estos acuerdos reflejan la cercanía geográfica y la relación económica y turística de México con la región.

Asia: economías clave y regiones especiales

En Asia, los países y regiones que no requieren visa incluyen:

Japón, Corea del Sur, Israel, Malasia, Singapur y Emiratos Árabes Unidos, así como las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao.

Oceanía: acceso facilitado

En esta región también existen excepciones de visa, como:

Australia, Nueva Zelanda, Islas Marshall y Micronesia.

¿Qué condiciones se deben cumplir?

Aunque no se exige visa, esto no significa entrada automática. Las autoridades migratorias mexicanas pueden solicitar a los visitantes diversos documentos para verificar el motivo del viaje.

Entre los requisitos más comunes están:

Pasaporte vigente

Comprobante de hospedaje o reservación

Boleto de regreso

Prueba de solvencia económica

Información sobre el propósito del viaje

Además, en algunos casos se debe llenar la Forma Migratoria Múltiple (FMM), especialmente en ingresos por vía terrestre.

¿Qué actividades están permitidas?

Las personas que ingresan sin visa lo hacen bajo la condición de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, lo que significa que pueden:

Hacer turismo.

Participar en reuniones de negocios.

Asistir a eventos.

Realizar actividades académicas o culturales sin pago.

No está permitido trabajar ni recibir ingresos dentro del país bajo esta modalidad.

La exención de visa es una de las principales herramientas de México para atraer visitantes internacionales y facilitar la movilidad. Sin embargo, las autoridades enfatizan que el ingreso siempre está sujeto a revisión en los puntos migratorios.

En ese sentido, contar con la documentación completa y demostrar el propósito del viaje sigue siendo indispensable para evitar contratiempos al llegar al país.