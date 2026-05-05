Contar con una visa aprobada no garantiza automáticamente el ingreso a Estados Unidos. Cada vez que un viajero llega al país debe pasar por una entrevista con un oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), también conocido como el proceso de Migración.

En ese momento, el agente evalúa si la visita es realmente temporal, si la persona piensa regresar a su país dentro del tiempo autorizado y si no existe la intención de realizar actividades ilegales.

La entrevista puede llevarse a cabo en inglés o en español, pero más allá del idioma, lo fundamental es responder con claridad, coherencia y seguridad. El oficial tiene la última palabra para autorizar o negar la entrada, y si detecta contradicciones o información poco clara, puede enviar al viajero a una inspección secundaria. Conocer los errores más comunes puede ayudarte a evitar un mal momento en el aeropuerto.

No saber la dirección a la que te diriges

Una de las primeras preguntas suele ser: ¿A dónde vas a quedarte?. Si no sabes la dirección exacta del hotel, Airbnb o domicilio donde te hospedarás, el oficial puede desconfiar del verdadero propósito del viaje. Para evitarlo, es recomendable memorizar la dirección y llevar impresas las reservaciones, ya que esto respalda tu respuesta y demuestra que tu plan está bien definido.

No tener claro cuánto tiempo te quedarás

El oficial necesita confirmar que tu visita es temporal. Respuestas vagas como “no sé” o “depende” pueden generar sospechas. Aunque una visa de turista permite estancias de hasta 180 días, debes explicar cuántos días planeas quedarte y por qué, apoyándote en boletos de regreso, itinerarios o reservas. La coherencia entre lo que dices y los documentos que presentas es clave.

Mencionar familiares indocumentados

Decir que visitarás a familiares con residencia legal o ciudadanía no representa un problema. Sin embargo, mencionar parientes que se encuentran de forma irregular puede levantar alertas, ya que el oficial podría pensar que planeas quedarte con ellos. Además, podrías ponerlos en riesgo si el agente solicita información adicional.

Decir que vas a trabajar con visa de turista

La visa B1/B2 no autoriza trabajar en Estados Unidos. Mencionar que realizarás algún tipo de empleo, aunque sea temporal o informal, casi garantiza que te envíen a una revisión adicional y que te nieguen la entrada. Es fundamental que tu respuesta siempre esté alineada con el motivo real y permitido de tu viaje, como turismo, visitas familiares o negocios sin remuneración.

Dar explicaciones largas y confusas

Las preguntas de los oficiales suelen ser directas y específicas. Responder con historias largas, detalles innecesarios o comentarios adicionales puede generar más dudas. Lo ideal es contestar de forma breve y precisa. Por ejemplo, si te preguntan a dónde vas, basta con decir: “Voy a Nueva York a hacer turismo”. No es necesario mencionar situaciones personales que no te han preguntado.

Para aumentar tus probabilidades de ingreso, organiza tus documentos antes de viajar, ten claro tu itinerario y mantén la calma durante la entrevista. Responder con honestidad, sin exagerar ni improvisar, ayuda a transmitir confianza. Una entrevista clara y ordenada puede marcar la diferencia entre disfrutar tu estancia en Estados Unidos o enfrentar un rechazo inesperado, incluso teniendo visa válida.