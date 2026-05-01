¿Inicias tu trámite de visa americana en mayo de 2026? Te gustará saber que poco a poco se reducen los tiempos de espera para quienes la tramitan por primera vez.

Sin embargo, todavía hay algunos consulados donde tardarás más de medio año y hasta más para tramitarla. Pero no te desanimes, inicia el trámite y puede ser que en cualquier momento la Embajada te envíe un correo con la noticia de que puedes adelantar tu cita.

Por ahora, estas son las fechas disponibles para tramitar la visa por primera vez y para renovarla, según el Servicio Oficial de Citas de Estados Unidos.

Fechas para tramitar la visa por primera vez

Ciudad Juárez: 5 de marzo de 2027.

Guadalajara: 10 de mayo de 2026.

Hermosillo: 2 de octubre de 2026.

Matamoros: 3 de septiembre de 2026.

Mérida: 25 de agosto de 2026.

Ciudad de México: 1 de junio de 2026.

Monterrey: 6 de octubre de 2026.

Nogales: 10 de mayo de 2026.

Nuevo Laredo: 11 de agosto de 2026.

Tijuana: 17 de junio de 2026.

¿Cómo se agenda una cita para visa americana?

La solicitud DS-160 es el primer paso para tramitar la visa americana de turista B1/B2. También es el más importante porque contiene la información en la cual se basará el oficial consular para decidir si otorga o niega la visa.

El formulario DS-160 se llena de manera gratuita en la página https://ceac.state.gov/genniv/ y se obtiene un código de barras para identificar y dar seguimiento a la solicitud.

Una vez que hayas completado el DS-160, el sistema te generará un folio para que sigas el trámite de visa en la página del Servicio de Visas de los Estados Unidos ( https://ais.usvisa-info.com/es-mx/niv/ ).

Cuando estés en la página, deberás crear una cuenta con tu correo electrónico y contraseña. Cuando esté hecho, te llegará un aviso por e-mail de que un nuevo usuario fue creado.

Sigue el flujo de la página hasta obtener las instrucciones para realizar el pago. El costo de la solicitud de visa de turista B1/B2 es de $185 dólares.

Recibirás un correo de la cuenta donotreply@usvisa-info.com cuando tu pago sea aprobado por el sistema de visas. Esto puede tardar hasta dos días hábiles.

Cuando el sistema haya detectado el pago, podrás agendar tus citas en el CAS y la embajada o consulado en la página web. Recuerda programar tu cita en el CAS, al menos, dos días antes de la fecha en que irás a la entrevista.

Si renuevas tu visa americana, puedes hacerlo sin entrevista. Te notificarán vía correo electrónico si eres elegible.