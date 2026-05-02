La Secretaría de Educación Pública (SEP) ya aclaró la duda que miles de estudiantes, padres de familia y docentes tienen sobre el lunes 4 de mayo, si habrá clases con normalidad en todo el país o no; el calendario escolar vigente establece los días en los que se suspenden labores y sobre el siguiente lunes hizo una precisión muy especial. ¡Chécala!

En medio de las recientes suspensiones por fechas conmemorativas y días festivos, surgieron versiones en redes sociales sobre un posible descanso adicional y megapuente que habría en caso de que no haya clases el próximo lunes 4 de mayo.

Recordemos que el 1 de mayo no hubo clases por el Día del Trabajo y el próximo martes 5 de mayo tampoco abrirán los planteles educativos estos por la conmemoración de la Batalla de Puebla.

¿Qué dice el calendario oficial de la SEP sobre el lunes 4 de mayo?

El calendario escolar de la SEP establece los días de suspensión obligatoria para educación básica, y el 4 de mayo no aparece como fecha de descanso (sólo está marcado como día conmemorativo o de reflexión). Por lo tanto, las actividades escolares continúan de forma regular en preescolar, primaria y secundaria.

Sin embargo, padres de familia ya han recibido mensajes en los que las autoridades educativas les han informado que el lunes 4 de mayo se suspenderán las clases, por lo que te sugerimos consultarlo directamente en la escuela de tu hijo o hija, ya que algunas escuelas pueden ajustar actividades por eventos internos, reuniones o situaciones locales.

Cabe recordar que los días sin clases suelen estar ligados a:

Festivos oficiales

Consejos Técnicos Escolares (CTE)

Periodos vacacionales

Recomendación para padres y alumnos

-Para evitar confusiones, lo mejor es:

-Consultar el calendario escolar oficial

-Revisar avisos de la escuela

-Mantenerse atentos a comunicados estatales

¿Qué otros días de descanso hay en mayo 2026?

Es importante que sepas que el día viernes 15 de mayo se celebra el Día del Maestro (aunque no aplica como descanso laboral general), por lo que no habrá clases al igual que el viernes 29 de mayo, por Consejo Técnico Escolar Sesión Ordinaria.