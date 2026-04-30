La Secretaría de Bienestar informó que del 30 de abril al 4 de mayo se realizará un pago de 3,000 mil pesos para los beneficiarios de la Pensión Hombres Bienestar, noticia que ha generado expectativa entre quienes están dados de alta en este apoyo económico del gobierno. ¡Entérate de todos los detalles y considéralo para tus gastos del mes!

De acuerdo con el anuncio, los depósitos se harán de forma directa a través de la tarjeta que se le entregó a los beneficiarios, por lo que las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a su saldo y revisarlo en caso de que confirmen que forman parte de los que recibirán el depósito.

Este aviso lo emitió la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México, por lo que el pago de 3,000 mil pesos llegará en cuestión de horas para los beneficiarios de dicha pensión.

¿Quiénes recibirán el pago de 3,000 mil pesos?

El pago de 3,000 mil pesos que se depositará del 30 de abril al 4 de mayo corresponde a la Pensión Hombres Bienestar de la CDMX, la cual está destinada a adultos mayores de 60 a 64 años.

En el anuncio que compartieron a través de su canal oficial de WhatsApp precisaron la fecha, el bimestre que se depositará (marzo-abril 2026) y la forma en la que los beneficiarios podrán consultar su saldo en caso de que tengan dudas sobre si ya se les pagó.

Considera que el depósito de la Pensión Hombres Bienestar ocurrirá durante algunos días festivos como el Día del Niño y el Día del Trabajo, además de que caerá en fin de semana, por lo que las sucursales bancarias podrían estar cerradas; planea con anticipación tu retiro de efectivo.

¿Cómo verificar si ya te depositaron?

Para saber si el dinero ya está disponible, revisa tu saldo de la siguiente manera:

-Marca a la línea Toka 55-1000-1000 opción 2.

Requisitos para solicitar la Pensión Hombres Bienestar

Este es uno de los programas a los que es más fácil acceder debido a que no se piden tantos requisitos, solamente: