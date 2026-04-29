Gran parte de la fuerza laboral mexicana, bajo un contrato de subordinación, deberán recibir en mayo el pago de las utilidades, un derecho constitucional que reconoce “la labor de las personas trabajadoras es determinante en la generación de las ganancias de las empresas”.

De acuerdo con el artículo 123 de la Constitución y la Ley Federal del Trabajo (LFT), los empleados mexicanos deben recibir el reparto de utilidades de acuerdo a las ganancias obtenidas por su empresa o empleador por la actividad productiva o los servicios ofrecidos durante el año anterior.

¿Cuándo caen las utilidades 2026? ¿Quiénes las reciben primero?

El pago de las utilidades 2026 será un pago extra al salario normal y éste deberá ser depositado antes del sábado 30 de mayo para las personas que trabajan en empresas, de acuerdo con lo señalado por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET).

Por su parte, del 1 de mayo al 29 de junio se deberán hacer los depósitos correspondientes a los empleados de personas físicas o patrones.

¿Quiénes pueden recibir el reparto de utilidades 2026?

Personas trabajadoras activas.

Personas extrabajadoras, de base o eventuales, que hayan laborado al menos 60 días en el año anterior.

Personas con incapacidad temporal.

Madres trabajadoras en licencia de maternidad.

Padres que hayan hecho uso del permiso de paternidad.

Todos los empleados mencionados tienen el derecho de recibir las utilidades como “muestra del valor que tiene tu valor en la generación de ingresos para las empresas”, según enuncia la PROFEDET.

Por su parte, las personas exentas a recibir este pago constitucional son los directores administrativos, gerentes generales, socios o accionistas.

Asimismo, están exentos del pago aquellos empleados eventuales que hayan laborado menos de 60 días durante el año que corresponda el pago, también están exentos los prestadores de servicios profesionales.

Los patrones o empresas que no están obligadas a dar el pago de las utilidades en 2026 son aquellas que se encuentran en su primer año de funcionamiento.

¿Cómo calcular el reparto de utilidades 2026?

Teniendo claro si tienes el derecho de recibir el reparto de las utilidades en las siguientes semanas, ahora la pregunta es… ¿Cuánto te deben pagar? ¿Cómo puedes calcular el reparto de utilidades 2026 que te corresponde?

Las utilidades se calculan de dos formas, una de ellas es en función de los días trabajados y la segunda según los salarios percibidos durante el año.

El pago debe realizarse si la empresa o el patrón tuvo un ingreso anual mayor a 300 mil pesos en el año fiscal anterior , es decir en 2026 se pagará la utilidad de la empresa de 2025.