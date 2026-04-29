Heidi Klum realizó una nueva sesión fotográfica para la campaña publicitaria de Calzedonia marca de moda femenina con la que colabora como embajadora y modelo principal de la colección de verano.

A través de redes sociales, la supermodelo compartió un par de fotografías de su trabajo conjunto, en las que aparece haciendo alarde de la silueta de infarto que conserva a los 52 años de edad ataviada con dos trajes de baño de temporada.

En una de las imágenes, Heidi aparece en medio de una piscina infinita, con la playa de fondo, luciendo un bralette color dorado con finos tirantes, escote marcado y copas drapeadas.

Para la segunda foto, la alemana hizo alarde de su figura de impacto con un conjunto amarillo pastel, compuesto por un sostén strapless y un bikini de cintura baja; el look contó con herrajes dorados.

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En las fotos, que se hicieron virales en internet, la modelo alemana se dejó ver con un estilo de maquillaje natural, con base que le dio efecto de porcelana a su piel, blush bronceado y ligeras sombras en los párpados.

Heidi mostró su belleza con su piel bronceada por el sol; su cabello tomó protagonismo al lucirse peinado con mechones lacios naturalmente.

El reciente trabajo fotográfico de Heidi Klum llega después de que la modelo hablara abiertamente sobre los cambios en su cuerpo en el programa de televisión que estrenó junto a su familia, llamada On and Off the Catwalk, donde abordó las críticas y especulaciones en torno a su figura.

La exmodelo de Victoria's Secret explicó que la menopausia ha influido en el cambio de su físico, señalando con franqueza: “Muchos dicen: ‘Está demasiado gorda, demasiado delgada o embarazada’, pero no estoy embarazada. Simplemente he engordado un poco. Es la menopausia”.

En una entrevista habló sobre su edad y la brecha de 16 años que hay entre ella y su esposo, el músico Tom Kaulitz. Según dijo, la diferencia de edad entre ambos ha sido tema de conversación en redes sociales, algo que la modelo ya ha reflexionado públicamente.

New : Heidi Klum for Calzedonia pic.twitter.com/G2nTmoq8Dy — Victoria’s Secret Actu (@vsactu) April 27, 2026

En una charla con Glamour UK, la celebridad dejó claro que es consciente del paso del tiempo y de cómo podría influir en su relación en el futuro.

“Tengo 50 años, ya no tengo 20. No soy una jovencita que no ha experimentado nada o que no tiene ni idea de la vida”, dijo. “El tiempo no se detendrá para mí y Tom nunca me alcanzará. Siempre seré 16 años mayor, y soy consciente de ello”, reflexionó.

Señaló que intenta no hacer caso a las críticas por su edad y la diferencia con su esposo y que, por el contrario, se enfoca en vivir el presente y disfrutar de su relación con el músico de Tokio Hotel.

“Sé que pronto pareceré mayor que él. Quizás dentro de 10 años eso sea un problema para mí, quizás entonces no le guste. Dentro de 20 años tendré 70. Normalmente hago planes para el futuro, pero con mi marido, vivo el presente”, apuntó.