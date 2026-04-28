La cantante Demi Lovato deslumbró a sus seguidores ataviada con un espectacular vestido transparente que dejó a la vista su lencería de color naranja.

La intérprete de Cool for the Summer participó en una sesión de fotos en la que se le ve sosteniendo unos globos mientras posa en la calle. Lleva el vestido transparente y su cabello negro cae por sus hombros.

La estrella, de 33 años de edad, inició hace poco su gira para promocionar su nuevo álbum: It’s not that deep. Así que como pie de foto de la publicació escribió: “La edición de lujo de mi noveno álbum de estudio. Una continuación de la alegría, la libertad y la sensualidad que esta música me permitió sentir. Siento una profunda gratitud por esta época. Quizás sí sea así de profundo”.

It’s Not That Deep Tour es la octava gira de Demi Lovato y marca su regreso a los conciertos en arenas después de varios años sin una gira de este formato. El tour acompaña el lanzamiento de su noveno álbum de estudio, It’s Not That Deep (2025), un proyecto que consolida su regreso a un sonido pop electrónico y bailable.

Aunque el repertorio puede variar por ciudad, el concierto inaugural en Orlando incluyó temas como Fast, Kiss, Here All Night, Heart Attack, Give Your Heart a Break, Sorry Not Sorry y Cool for the Summer.

Uno de los momentos más comentados del arranque de la gira fue la aparición sorpresa de Joe Jonas, con quien Demi interpretó This Is Me y On the Line, canciones asociadas a Camp Rock.

La encargada de abrir los conciertos es Adéla, cantante y compositora europea emergente, seleccionada por Lovato para acompañarla durante toda la gira.

Durante el último año, Demi Lovato desató rumores por su rápida transformación física. Bajó más de 25 kilos y algunos usuarios de internet especulan el uso del medicamento Ozempic.

Sin embargo, varios de sus fans la han defendido, argumentando que tiene un diagnóstico de trastorno bipolar. “Los medicamentos psiquiátricos pueden alterar el peso, dejen de juzgar”, señaló un usuario. La cantante de Kiss nunca confirmó ni ha negado haber usado Ozempic.