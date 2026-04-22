La cantante Jennifer Lopez deslumbró a sus 56 años ataviada con un espectacular atuendo de cuero, compuesto por pantalones con agujeta y un top repleto de piedras brillantes que dejó a la vista sus impresionantes abs, resultado de arduas sesiones de ejercicio.

“Leyenda”, “Te amamos” e “Icónica” fueron algunos comentarios de sus 245 millones de seguidores. Sumó más de 300 mil reacciones y miles de mensajes que alabaron su belleza.

La cantante sube este video a Instagram luego de debutar en Coachella 2026. La Diva del Bronx subió a cantar junto a David Guetta el sencillo “Save Me Tonight”, el cual produjo junto al DJ francés.

“Save Me Tonight con David en vivo, por primera vez, en MI PRIMER COACHELLA fue muy especial. Mi época feliz está reescribiendo todo. Nunca dejes de sorprenderte a ti mismo”, escribió en redes. Para esta ocasión especial, usó un traje blanco y brillante.

Recientemente, Jennifer Lopez presentó su mansión recién terminada en Hidden Hills, valorada en 21 millones de dólares, tras unos cambios. En las fotografías aéreas, se puede apreciar la lujosa propiedad rodeada de árboles frondosos.

De acuerdo con el tabloide Daily Mail, la casa cuenta con establos para caballos, un prado privado y otras dependencias independientes. “Una serie de escaleras de caracol conducen a una piscina rectangular rodeada de cómodas tumbonas y un exuberante césped verde en el patio trasero”

“A la derecha de la piscina hay una zona separada para los establos, bordeada de árboles de un verde intenso, así como lo que parece ser una casa de huéspedes más pequeña en las cercanías”, señalan.

Las reformas de la residencia comenzaron poco después de que ella comprara la casa en Hidden Hills en febrero de 2025.

Jennifer López inició con fuerza el 2026, pues realizó su primera residencia en el Colosseum at Caesars Palace de Las Vegas, Nevada.

JLo reflexionó hace tiempo, con Interview Magazine, sobre las altas y bajas que cada persona experimenta durante su vida. “Es un proceso que dura toda la vida. Creo que eso es lo que me encanta de la vida, que no hay un punto de llegada. Solo se puede mejorar y crecer si uno lo desea”.

La también actriz admitió que hubo un momento donde creyó haber encontrado la plenitud. “Pensé que lo había resuelto, y luego la vida me dice: ‘Veamos si realmente has aprendido esa lección’. Y no había sido así. Ahora lo entiendo de una manera mucho más profunda. ‘Está bien, hice esto. Esto es lo que debería haber visto al principio, esto es lo que no miré’. Esas cosas son las verdaderas lecciones”, añadió.