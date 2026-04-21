Galilea Montijo está dando de qué hablar nuevamente, ahora por un video que circula en redes sociales en el que se muestra con otro cambio en su rostro, descrito por los usuarios como “extraño” y “aterrador”.

Según un clip que circula en redes sociales, tomado durante una de las menciones comerciales en el programa Hoy, la presentadora aparece con el lado derecho de su rostro al parecer inmóvil e inflamado. ¿Qué se hizo?

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Los usuarios de redes captaron que la presentadora tenía algo “extraño” en su cara, más allá de las secuelas de sus recientes arreglos estéticos que se hicieron virales en internet hace algunas semanas. Según comentaron, se veía inflamada y que su ojo estaba “saltón” y sin expresión.

“Parece que tiene la mitad de la cara paralizada”, “Es muy notorio el ojo, se ve como hinchado, se ve raro, la pupila se le ve más oscura que la otra”, “Le estiraron la cara y le quedó el ojo chueco”, “Se le ven los ojos jalados como si no pudiera cerrarlos y hasta su nariz se ve jalada”, son algunos comentarios que circulan sobre su imagen.

Otros usuarios señalaron que Galilea parece tener problemas al hablar, ya que aseguran que se le dificulta pronunciar las palabras con claridad: “¿No será que tuvo alguna parálisis facial y por eso también la forma extraña de hablar?”, “Pensé que yo era la única que lo notaba, no me da risa ni gusto solo pienso que en el podcast de Pinky Promise pensé que estaba tomada por lo lento al hablar pero no, siento que hay algo más extraño en ella. Ojalá se recupere pronto”.

Además de estas teorías, los internautas creen que tiene algún problema en la cara por lo que tiene que cubrirse los costados, en especial las orejas y parte de los ojos cuando está en el programa.

En torno a esto, resurgieron otro video que ella misma había puesto en sus redes sociales, en el que se aprecia que tiene un parche detrás de la oreja del mismo lado del ojo, lo que levantó más las sospechas y las críticas por sus cirugías.

Hace unas semanas Galilea se hizo tendencia en internet por aparecer en el programa Hoy con una imagen completamente diferente, lo que levantó sospechas por cirugías plásticas mal practicadas.

Para apaciguar los comentarios, la celebridad negó haberse hecho cirugías y sólo aceptó haberse sometido a un arreglo de cejas, además dijo que la imágenes que circularon fueron modificadas de forma exagerada.

“A mí me arreglaron mi cejita, hablando de cirugías, esta no fue como tal cirugía, sino que me levantaron esta ceja”, dijo.

“Nunca estuve como las fotos que me pusieron, no sean gachos”, dijo, “tomará tiempo” que su rostro se “reacomode”, agregó.

A la par, se comentó que la celebridad se había arrepentido del arreglo estético tras ser blanco de críticas y burlas: “La conductora está que echa rayos y centellas (...) gente que trabaja con ella dicen que Galilea ya perdió el eje porque en todo momento dice: ‘me falta poquito aquí’, ‘me debería poner un poquito más allá’”, dijo la periodista Andrea Palacios.