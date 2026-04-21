La actriz Eva Longoria se llevó todas las miradas durante el homenaje a Eddie Murphy en el AFI, en Los Ángeles, California.

La estrella de Hollywood deslumbró ataviada con un espectacular vestido negro de escote, hecho con tela de terciopelo y una malla de transparencias en la parte de la falda. También llevó un guante transparente en la mano derecha.

No obstante, lo que atrajo los reflectores fue su maravilloso collar de diamantes. Sus estilistas alisaron su cabellera, levantando las puntas y llevó un maquillaje de apariencia natural, destacando unas largas pestañas negras y gloss en los labios.

“Irreal”, “Deslumbrante” y “Linda” fueron algunos mensajes de sus 10.8 millones de seguidores en Instagram, red social donde publicó una galería de fotos de este look.

También estuvieron presentes en el evento Bill Burr, Kevin Hart, Da'Vine Joy Randolph y Kenan Thompson. El homenaje de Eddie Murphy en el AFI se estrenará como especial en Netflix el 31 de mayo.

En entrevistas recientes, Eva Longoria ha compartido que está priorizando su bienestar y tiempo en familia, reorganizando su vida para enfocarse en lo que realmente le importa. “No me importa envejecer, solo quiero hacerlo bien”, declaró en una entrevista, reflejando una filosofía de vida centrada en el equilibrio y el autocuidado.

Actualmente, divide su residencia entre México y España, y ha adoptado un estilo de vida saludable que incluye ayuno intermitente 16:8, alimentación basada en proteínas magras, verduras, grasas saludables y carbohidratos complejos, y una rutina de ejercicios que incluye caminatas, montañismo y juegos con su hijo.

Eva Longoria continúa activa en el mundo del entretenimiento, con participaciones recientes en series como Only Murders in the Building. En una conversación con Byrdie, compartió que su confianza en sí misma viene de las mujeres fuertes que la rodearon desde pequeña: “Sabía que tendría éxito porque estaba rodeada de mujeres independientes, inteligentes y generosas”.

En su aparición en Good Morning America, habló sobre cómo ha cambiado su enfoque profesional: ahora dice “no” a proyectos que la alejan de su familia o que no se alinean con su bienestar.

Eva Longoria asegura que está viviendo una de las mejores etapas de su vida, disfrutando de su privacidad y de su relación con su esposo, el empresario mexicano José Bastón. Aunque creció en Texas y vivió en Los Ángeles, ahora encuentra su hogar entre España y México, viajando constantemente para mantener el equilibrio entre su vida personal y profesional.