En medio del nuevo episodio del escándalo que envuelve a Christian Nodal y a Ángela Aguilar por presunta infidelidad por parte del cantante y el lanzamiento de Un Vals donde aparece una modelo parecida a Cazzu, Emiliano Aguilar acabó de rematar la polémica. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? A continuación te lo contamos todo.

Las redes sociales se encendieron luego de que el hijo mayor de Pepe Aguilar revelara su próximo proyecto musical, nada más y nada menos que con… ¡Cazzu!

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Durante un encuentro con la prensa, el rapero lanzó la bomba detallando que había logrado colaborar con La Jefa del trap argentino, aunque no dio detalles sobre cuándo saldría dicho proyecto.

“Se los voy a decir enfrente de todos. Mi gente, se ha logrado que yo nunca pensé que se iba a lograr. Se viene una rola con Cazzu”, señaló el cantante.

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¿Es real el futuro trabajo juntos? Si bien dio por hecho que la colaboración ya estaba pactada, su equipo señaló que están en pláticas para concretar el proyecto en conjunto. Hasta el momento ni Cazzu ni su staff han hablado sobre la colaboración.

Por ahora la cantante de Con Otra y La Cueva está arrasando en ventas en Estados Unidos con su gira Latinaje Norteamérica, donde tiene varios conciertos sold out en ciudades como San José, California, Chicago, Illinois, Nueva York, Nueva York y Houston, Texas.

Luego de que se hicieran virales los videos donde Emiliano Aguilar confirma el proyecto conjunto, los internautas lo felicitaron y lo celebraron debido a que, desde que explotó la controversia por el triángulo amoroso entre Cazzu, Nodal y Ángela y la supuesta infidelidad, el cantante se había pronunciado a favor de la celebridad argentina y le dio todo su apoyo, además de reconocerla como una gran artista.

“Eso Emiliano, tú sabes que eso va a ser un éxito”, “Ojalá sea cierto. Él siempre ha dicho que es fan de Cazzu, incluso desde antes del escándalo”, “Será un éxito total... Sólo faltaría que Cazzu colabore con Majo y ahí si demuestran que los Aguilar que si caen bien y que tienen TALENTO son team Cazzu”, dicen algunos internautas.

La noticia de Emiliano y Cazzu surge en medio de la crisis matrimonial de su hermana Ángela Aguilar y Christian Nodal por presunta infidelidad por parte de él.

Según trascendió la semana pasada, Nodal le fue infiel con una mujer dominicana que vive en Miami y de la que Cazzu tenía conocimiento, aunado a esto se comentó en los medios de comunicación mexicanos que la pareja vive separada desde que explotó la bomba por el videoclip de Un Vals.

Pero eso no es todo, la pareja ha estado bajo fuego después de que el mismo Nodal revelara en una entrevista que la boda religiosa se había suspendido por presuntamente cuestiones de seguridad en Zacatecas.