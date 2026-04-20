Ninel Conde impuso tendencia en redes sociales luego de compartir una serie de fotografías en las que aparece luciendo un pequeño outfit, ideal para la temporada de calor, con el que hizo alarde de su belleza y estilo.

La cantante recurrió a su cuenta de Instagram para mostrarse luciendo un minivestido de escote square, con ajuste en el torno y minifalda holgada. Le sumó una chamarra de piel en color rojo, un bolso de mano del mismo tono, así como sandalias de plataforma con cordones de colores.

Remató el conjunto con un lujoso reloj de pulso con piedra incrustadas, pendientes a juego y brazaletes en ambas manos. “Miami nights”, escribió bajo la publicación, en la que sumó fotografías de su salida nocturna por la ciudad y una cena de lujo.

Su actividad en redes sociales ocurre después de que se diera a conocer que fue ingresada a un hospital por un “parásito” que la enfermó y preocupó a sus seguidores.

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La actriz se llevó un susto de salud luego de haber contraído el parásito entamoeba, además de rotavirus. Según contó el Bombón Asesino, se sintió mal durante un viaje a Aspen, Colorado, previo a eso sólo estuvo trabajando en el teatro junto a Laura Flores y Yahir.

“Se me bajaron las defensas y me agarró un parásito que se llama entamoeba y aparte un virus que se llama rotavirus, de la entamoeba me decían en Estados Unidos: '¿Fue a Sudamérica? Porque allá es más común’ y les dije: ‘No, nada más hice una gira de no sé cuántas ciudades y comíamos lo que se podía en la noche”, contó la celebridad.

Agregó que la enfermedad “le agarró duro”, con varios días de síntomas fuertes; en el hospital le hicieron estudio y le dieron medicamento además de enviarla a casa con reposo.

“Tanto trabajo te baja las defensas y sí me agarró duro. Sí me asusté porque me solté de la panza 24 horas consecutivas, empecé a sentir mucho escalofrío, yo me fui al hospital, me hicieron en estudios y ahí vieron que tenía ese foco tan terrible y ya me dieron el medicamento y me mandaron de reposo, pero yo tenía unos dolores terribles”, detalló.

Tras su recuperación, la actriz y cantante anunció que entraría de nuevo al hospital, pero en esta ocasión para hacerse algunos arreglitos estéticos como el reemplazo de sus implantes de seno y “una raspadita” en la cintura para definir más su silueta.

“Una raspadita, ¿no? Es que ya a uno no le da tiempo de hacer tanto ejercicio”, señaló la celebridad. “Ya me toca cambiarme los implantes de los senos porque ya tienen más de 10 años, por salud uno tiene que cambiarlos, pero ¡a qué hora! Estoy como loca trabajando, pero sí quisiera este año en algún momento hacerlo porque es por salud y obviamente la anestesia se aprovecha, ya por ahí vemos qué se ofrece”, agregó.