" ¡No me voy a ir! ": una joven gritó desesperada mientras que un par de asaltantes trataron de privarla de su libertad en una pizzería en Chimalhuacán, Estado de México.

De acuerdo con un video difundido por las cámaras de seguridad del restaurante, grabadas el pasado viernes 17 de abril, se muestra cómo dos sujetos con cubrebocas y con pistolas en mano entran al comercio donde se encontraba una pareja.

Uno de los delincuentes toma por el cuello al hombre que estaba acompañado por la joven y lo somete.

El sujeto golpea en la cabeza a la víctima, mientras éste levanta las manos sin poner resistencia al asalto.

A su vez, el delincuente le señala a la joven que se retire de la mesa.

El segundo asaltante apunta con un arma a uno de los empleados con quien discute.

Luego, en su intento de huida con el botín, uno de los sujetos toma del brazo a la joven, quien no se deja llevar hasta que la pone contra un mostrador.

El segundo asaltante intenta nuevamente llevársela, pero se niega y empiezan a forcejar.

" ¡No me voy a ir!" , grita desesperada la víctima que intenta darle un golpe en la cara la hombre.

La mujer se tira al piso donde se defiende pateando al hombre que insiste en lograr su cometido.

Las cámaras de seguridad muestran cómo un empleado de la cocina reacciona y sale detrás del mostrador cargando una silla dispuesto a golpear a los asaltantes.

🚨 “No me voy a ir, no me voy a ir”: Asaltan pizzería de Chimalhuacán e intentan llevarse a una joven



En la grabación se ve a los ladrones entrar al lugar e intimidar con armas. La joven logró zafarse y fue ayudada por trabajadores para evitar que se la llevaran. pic.twitter.com/qlynvyRsc4 — El Heraldo de México (@heraldodemexico) April 20, 2026

Los sujetos salen corriendo, tras ellos el empleado y un comensal que se suma al intento de evitar que se cometa el secuestro.

En ese momento, las víctimas y delincuentes salen del cuadro donde la cámara de seguridad captó toda la agresión.

De acuerdo con las redes el robo e intento de secuestro ocurrió en una pizzería ubicada en Barrio Talladores, sin embargo, no se revelan detalles sobre si hay alguna denuncia de este hecho.