Las redes se están llenando de corazones tras revelarse que Cristian Castro, de 51 años, una vez más se ha encontrado el amor tras terminar su turbulento romance con Mariela Sánchez, con quien hasta quería llegar al altar, otra vez, a finales del año pasado.

Este fin de semana, la productora musical Victoria Kühne a través de sus redes sociales hizo el "boyfriend revel" compartiendo varias fotos en los que ella y el "Gallito feliz" aparecen muy acaramelados.

Sin dar detales sobre cuánto tiempo tienen juntos, al parecer hasta ya han viajado juntos a Nueva York, luego de que la nueva novia de Cristian Castro compartiera una foto ubicada en la "Gran Manzana" acariciándole el rostro al cantante.

¿Quién es la nueva novia de Cristian Castro?

La nueva novia del hijo de Verónica Castro es una reconocida productora musical regiomontana, ganadora del Grammy latino en 2024.

Además, de ser cantante, es escritora y fundadora del estudio Victoria Records, que de acuerdo con Forbes en 2023 estaba valuada en 24 millones de dólares.

Se menciona que, desde los 14 años, la empresaria empezó su carrera artística en el mundo del teatro musical.

Durante su trayectoria ha colaborado con reconocidos mexicanos dentro de la industria como Armando Manzanero y Alfonso Cuarón.

La nueva pareja del medio del espectáculo está causando gran revuelo en las redes de la productora luego de que sus amigos, entre los que están la influencer Mariana Rodríguez y la cantante Carolina Ross, reaccionarán muy emocionados con la noticia.

"OMG, qué bonito hacer nada juntos", escribió la cantante Mon Franko haciendo alusión al estilo de vida que desde hace un tiempo el mexicano ha puesto en tendencia en redes.

¿Cuánto tiempo tienen juntos Cristian Castro y Victoria Kühne?

Hasta el momento el cantante no ha salido a revelar detalles de esta nueva etapa en su vida, sin embargo, en las fotos de Victoria se le ve muy contento.

Incluso, en la foto de revelación, se muestra que Verónica Castro ya le dio "Like" a la foto publicada por su nueva nuera.

Cabe destacar que hace un mes, Victoria Kühne subió una fotografía en la que aparece en un estudio acompañada de Cristian Castro, aparentemente en un plan profesional, pero entre los comentarios el músico, Jair Alcala, escribió: "Anden", por lo que deja la puerta abierta a especulaciones sobre el tiempo que esta pareja tiene viviendo su amor.