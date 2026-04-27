Jennifer Lopez presumió la impresionante silueta y belleza natural que conserva a los 56 años en una reciente publicación hecha en redes sociales, en la que lució un pequeño atuendo deportivo.

La actriz se dirigió a su cuenta de Instagram para compartir un carrete de fotos tomadas durante su sesión matutina de ejercicio. En las imágenes aparece frente al espejo usando ajustados leggings oscuros de cintura baja, a juego con un crop top tejido en color beige con escote en V.

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Le sumó un par de tenis blancos para correr, calcetas blancas de Alo y un bralette negro de cuello halter por debajo del crop top. El conjunto deportivo destacó su vientre marcado y curvas definidas.

Peinó su cabellera con voluminosos mechones, mientras que su rostro se lució definido con maquillaje de aspecto natural en tono bronceado, blush rosado y labial nude.

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Su actividad en redes sociales ocurre después de haber debutado en el festival de música de Coachella junto a David Guetta; la cantante salió al escenario como invitada sorpresa para interpretar la canción Save Tonight.

Más allá de haber marcado un hito en su carrera, JLo prepara el estreno de su reciente película Office Romance, una comedia de romance que protagoniza junto al actor Brett Goldstein, al que calificó como el “mejor besador”.

En una entrevista que le dio a BPM de SiriusXM, la celebridad reveló que escribieron el guion de la historia para ella, si no aceptaba protagonizar el proyecto, éste sería cancelado.

“Me enviaron el guion y me dijeron: ‘Esto lo escribimos para ti’. Si no lo haces, ni siquiera haremos la película”, contó.

Tras su participación en el proyecto, se comentó que Jennifer y Goldstein sostenían un romance debido a que su química era evidente dentro y fuera del set y siempre eran vistos “muy cariñosos”.

Recientemente, The Sun informó que los actores se habían “acercado” de forma personal desde que terminó el rodaje y que “se mostraban muy cariñosos, siempre riendo, y todo el mundo sospechaba que estaban teniendo una relación”.

Hasta el momento dichos rumores no han sido desmentidos por la Diva del Bronx ni por su coprotagonista. En una entrevista separada, Jennifer lo describió su “besador favorito en la pantalla (...) diría que fue el mejor besador”.