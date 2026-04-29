La modelo Bella Hadid conquistó a sus 60 millones de seguidores en Instagram al compartir una sesión de fotos ataviada en un diminuto bikini naranja que dejó a la vista su abdomen plano y silueta casi irreal.

La estrella de las pasarelas posó recostada sobre una plataforma en el mar y presumió uno de sus productos Orebella. Además del impresionante bikini, aumentó el glamour con accesorios dorados que incluyeron brazaletes y un hermoso collar sobre el pecho.

Otras de las fotografías mostraron a Bella Hadid con una pañoleta sobre la cabeza y también usó un pequeño top blanco. Caminó por la arena y mostró paisajes paradisíacos de su escapada a la playa.

La estrella lucía increíble mientras posaba con su nuevo perfume en spray para cuerpo y cabello Orabella Golden Brulee. Escribió como pie de foto: “Mis bebés y yo, nuestras primeras vacaciones juntos #cuerpo&cabello, crecen tan rápido @orebella”.

Bella Hadid fundó su marca de perfumes Orebella en 2024 y en su momento dijo: “Gracias a todos por su amor y amables palabras; significa el mundo para mi. No puedo agradecer lo suficiente a mi equipo en Orebella, a mi familia, amigos y seres queridos por el apoyo, el tiempo, la pasión y el amor que pusieron en mí”.

“Orebella es un sueño hecho realidad, parece irreal pensar que esto es realidad. Gracias a todos los involucrados. No podría haber hecho esto sin ustedes”, escribió.

La estrella suele ser una presencia constante en las pasarelas de todo el mundo, pero recientemente se ha tomado un tiempo libre debido a su lucha contra la enfermedad de Lyme.

Bella Hadid, que lleva 14 años luchando contra esta enfermedad neurológica crónica, ha estado recibiendo tratamiento y recientemente reveló que se vio obligada a rechazar “todos los trabajos durante casi un año”. La modelo afirmó que le costaba mantener un equilibrio entre el trabajo y la vida personal, y que desde entonces ha aprendido a decir que no.

“La forma en que trabajé durante muchos años no era sostenible. Creo que, ya sabes, incluso durante la pandemia de COVID continué…’Trabajo’. Ahora sé que si soy capaz de decir ‘No’, incluso después de pasar por mi tratamiento el año pasado y tener que rechazar todos los trabajos durante casi un año, por lo que lloré”, recordó.