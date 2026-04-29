Enrique Iglesias es tema de conversación en redes sociales luego de compartir en su cuenta de X un video donde se deja besar por una fanática en la boca y él no deja pasar la oportunidad de abrazarla y tocarle la cadera.

En las imágenes, que ya son virales en redes, se aprecia que una fanática se le abalanza para abrazarlo y tomarse una selfie, pero aprovecha el momento para besarlo en la boca durante un largo momento y fotografiarse de esta manera.

Al mismo tiempo, el cantante de 50 años se deja besar y rodea la cadera de la fanática con efusividad, hasta tocarle la parte baja de la cadera. Poco después se separa de ella y se retira.

“Esta chica se volvió loca”, escribió el cantante español en la publicación. No está claro de cuándo ocurrió esto ni en dónde, pero el video fue compartido el 29 de abril de 2026.

Después de que el video fuera publicado, los internautas criticaron ambos gestos, tanto de Enrique Iglesias por dejarse besar y tocar a la fan y a la mujer por abalanzarse sin permiso y de repente.

“Esta mujer está loca. ¿Qué demonios estoy viendo?”, “Oh sí, Enrique. Me parece que tú también querías que pasara”, “Esto se salió de control rapidísimo. ¿Están enamorados o qué pasa?”, Oh sí, nada grita auto-respeto como besar a una celebridad que no te reconocería en una fila”, “Imagina esto en el género opuesto y la indignación de las feministas. Los hombres no tienen respeto en la Tierra”, comentaron los usuarios.

this one went crazy pic.twitter.com/ygWhvHcUYN — Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) April 29, 2026

Otros más preguntaron si Anna Kournikova, pareja del cantante, no se molestaría al ver específicamente el beso en las redes del propio Enrique y otros más señalaron que el cantante no le da el respeto que se merece.

La publicación surge poco después de que la celebridad española le diera la bienvenida a su nuevo bebé con Anna Kournikova, Romeo. De acuerdo con los informes, la pareja recibió a su cuarto hijo en diciembre pasado luego de mantener el embarazo en secreto hasta los últimos meses.

En una publicación que hizo en redes sociales, la tenista reveló que su bebé había nacido el 17 de diciembre , aunque no mostró su rostro ni reveló su género. En marzo pasado detalló que se llamaba Romeo y que había sido un niño.

Recientemente, una fuente le dijo a la revista People que la pareja estaban “en la nube” tras la llegada de su cuarto hijo: “están muy emocionados (...) Están en la nube”.