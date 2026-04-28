Si tienes un iPhone, Mac o iPad viejos y quieres cambiarlos por un dispositivo nuevo, entonces tienes que conocer el crédito que otorga Apple Store por los electrónicos usados; llévalos y consigue que te den dinero para tu próxima compra; checa cuáles son los requisitos, en qué condiciones debe estar tu dispositivo y qué modelos son canjeables. ¡Toma nota!

¿Ya conocías el programa de intercambio de Apple? Su nombre oficial es Apple Trade In y permite a los usuarios obtener crédito al entregar su iPhone, Mac, iPad o incluso un Apple Watch usados, una opción cada vez más popular entre quienes buscan renovar equipo sin gastar de más.

Además, dicho programa tiene como objetivo contribuir para proteger los recursos del planeta, ya que se busca alargar la vida útil de los dispositivos electrónicos o bien, reciclarlos de manera adecuada.

¿Qué es el programa Trade In de Apple?

Se trata de un sistema oficial mediante el cual Apple evalúa tu dispositivo usado y te ofrece un monto a cambio que puedes canjear en tu siguiente compra. El proceso debe realizarse en tiendas físicas.

¿Cómo canjear mi iPhone viejo por uno nuevo? (PASO A PASO)

Paso 1 . Prepara tu dispositivo para entregarlo

Paso 2 . Acude a una tienda Apple Store

Paso 3 . Un equipo de especialistas evaluará tu dispositivo y te dirá su valor exacto

Paso 4 . Se te proporcionará la cotización inmediata

Paso 5 . Si no tiene ningún valor, puedes reciclarlo gratis.

Paso 6 . Aplicación del crédito: si compras un nuevo producto, el monto se descuenta automáticamente.

¿Qué dispositivos aplican?

El programa incluye una amplia gama de productos:

iPhone

iPad

Mac (MacBook, iMac)

Apple Watch

“Puedes canjear distintos dispositivos Apple en el Apple Store para obtener crédito inmediato para una nueva compra. Si tu dispositivo no es elegible para recibir un valor de canje, puedes reciclarlo con Apple sin costo”, señala Apple en su página oficial.

¿Cuánto obtendré por mi iPhone o dispositivo?

De acuerdo con Apple, la cifra que obtendrás para el canje depende del dispositivo, modelo, fabricante y condición.

¿Cómo preparo mi dispositivo Apple para el canje?

Si es iPhone o iPad

Desenlaza todos los dispositivos del Apple Watch Respalda tu iPhone o iPad Cierra la sesión de iCloud, iTunes y el App Store No borres el dispositivo. Una vez que se haya hecho la valoración de tu dispositivo, un especialista te ayudará a borrar todo el contenido y configuración.

Mac

Haz un respaldo Cierra la sesión de iTunes si tienes macOS Mojave o una versión anterior Cierra la sesión de iCloud Cierra la sesión de iMessage Desenlaza cualquier dispositivo Bluetooth que haya conectado (opcional) Borra el disco duro y reinstala macOS.

Apple Watch

Mantén el Apple Watch y el iPhone cerca Desenlaza tu Apple Watch.

Ventajas del Trade In de Apple

-Ahorro directo en la compra de nuevos dispositivos

-Proceso seguro y oficial sin intermediarios

-Reciclaje responsable de tecnología.