No te quedes a medias viendo tu serie o peleando con el resto de los habitantes de tu casa porque el Wi-Fi "no jala". Entérate cuál es el error más común que podrías estar cometiendo y que provoca que la señal no llegue todos los rincones del hogar.

Los especialistas en tecnología mencionan que colocar el router detrás o cerca de la televisión u otro aparato electrónico es uno de los errores más comunes que evitan que le saques provecho a la señal.

Detallan que el router tampoco debe de estar sobre una base de vidrio o espejo porque interfiere con la distribución del WiFi.

Además, precisan, es importante que revises en qué parte de la casa está colocado ya que si está en un rincón de la sala, detrás de un mueble o en el cuarto de la computadora limitará el acceso de los equipos enlazados.

¿Cómo mejorar el WiFi en casa?

Antes de que corras a mover el router, aquí te decimos cuáles son las recomendaciones que dan los especialistas para que no falle el WiFi en casa y puedas ver sin interrupciones Netflix, Facebook, TikTok o Spotify:

El router debe de estar aproximadamente a un metro de altura sobre del suelo

sobre del suelo No se recomienda que esté empotrado al techo o arrinconado

Debe de estar sobre una base de madera despejada

No debe de estar detrás o pegado a la televisión, decodificador que transmite los canales, ni a los equipos de video juego

Tampoco puede estar dentro o debajo de un mueble

Si el router es para uso comunal, como en el caso de las familias, no se recomienda que esté en una habitación especial

En casas de un nivel lo ideal en colocarlo cerca de la mitad de la casa para que las ondas puedan cubrir tu espacio y así evites que el vecino te robe la señal del wifi.