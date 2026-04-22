Luego del impacto que tuvo el caso de Edith Guadalupe en la Ciudad de México, una joven apareció en redes sociales con un relato de su experiencia y de cómo escapó de la supuesta entrevista de trabajo en el mismo edificio donde la semana pasada encontraron el cuerpo de la joven desaparecida.

"A mí sí me generó mucha desconfianza. Yo salí de ahí, ya no terminé la capacitación", dijo la joven tras revelar cuáles fueron las irregularidades que notó durante la entrevista realizada en el edificio Revolución 829.

A través de un video en TikTok, la mujer, quien no se identificó por temas de seguridad, que hace 13 años, contó al concluir la preparatoria, vio un anuncio en la calle en el que solicitaban personal para el área de recursos humanos, por lo que los interesados tenían que ponerse en contacto con la "licenciada Karla".

"Yo cuando me comunico veo muy atractivo el sueldo, las prestaciones, yo veo muy atractivo todo lo que me ofrecían y acudí a la entrevista en el mismo edificio... decía 829, piso 3".

La denunciante afirmó que acudió a la cita y que al entrar tuvo que registrarse, subir a una oficina al tercer piso, dio sus datos, pero se percató que nadie de la presunta empresa reclutadora estaba identificada y que la mayoría de las interesadas eran mujeres jóvenes.

"Me meto al elevador, al subir al tercer piso veo unas tipo oficinas donde había algunas personas con computadoras".

Relató que en el primer día les describieron los beneficios económicos y prestaciones que tendrían al trabajar con ellos, mismos que ya les habían contado por mensaje de whatsapp.

" Paso a mi entrevista, no me dicen el puesto que iba a desarrollar, nada más nos dicen lo mismo que nos dijeron en mensaje ".

El segundo día de la entrevista, detalla, el grupo de jóvenes pasó a otra oficina en el noveno piso del edificio para una supuesta capacitación.

" No había muebles, no había nada. Nos meten a un cuarto, éramos aproximadamente como 26 personas, éramos jóvenes, la mayoría mujeres ".

Edith Guadalupe sí fue víctima de una red de trata de mujeres y hay pruebas. Otra víctima que logró escapar de los reclutadores hará próximamente su denuncia formal en la Fiscalía.



A ella también la citaron en el edificio Revolución 829, en el piso tres el primer día y confirma… pic.twitter.com/1umUbOqLG6 — Karina Velasco (@karivscoag) April 22, 2026

La joven afirma que en ningún momento, los reclutadores les mencionaron cuál sería el puesto a desempeñarían tras ser contratadas, por lo que empezó a dudar de la oferta.

Lo que terminó de encender sus alertas fue que les dijeron que no trabajaría en ese edificio, que tendrían que presentarse en otro lado y ahí sería el momento en que les dijeran exactamente cuáles serían sus funciones.

"Un compañero preguntó que cuál era el puesto de trabajo que nos están ofreciendo, y él (reclutante) dijo que no sabía, que lo íbamos a saber hasta que estuviéramos en el otro lugar".

Enseguida, ella pidió permiso para ir al baño, momento en que aprovechó para huir del lugar sin avisar a ninguno de los supuestos reclutadores.

La mujer aseguró que se atrevió a contar su historia luego de viralizarse el caso de Edith Guadalupe y que acudiría ante las autoridades a presentar la denuncia correspondiente.