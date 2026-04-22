Fernanda Gómez, esposa de Saúl ‘Canelo’ Álvarez reapareció en redes sociales en medio de la polémica desatada por el presunto romance que tuvo su esposo con la cantante Ángela Aguilar hace algunos años.

La modelo y emprendedora recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un carrete de fotografías en las que hace alarde de su silueta de infarto, ataviada con un look primaveral.

La celebridad compartió detalles de su reciente asistencia a Coachella, festival al que acudió para ver el show de Karol G. En las imágenes aparece frente al espejo ataviada con una minifalda con olanes y resorte en la pretina, combinado con un top tank marrón traslúcido de manga corta; ambas prendas dejaron a la vista su vientre trabajado y piernas torneadas.

Le sumó una gorra de béisbol, un reloj plateado y un collar voluminoso, además de un bolso cruzado y gafas solares.

Presumió su belleza con maquillaje que le dio efecto de porcelana a su rostro, labial nude, párpados ahumados, blush bronceado y pestañas con extensiones; su cabello color chocolate se lució peinado con mechones ondulados en los costados de la frente.

Un detalle que no pasó desapercibido entre sus seguidores es que la celebridad de las redes sociales no usó los anillos de boda y que intentó ocultar su identidad con la gorra y su cabello suelto. No se sabe si asistió al festival con su esposo.

La publicación de Instagram fue hecha en medio de la polémica que envuelve a Ángela Aguilar y Christian Nodal por supuesta crisis matrimonial. Según reveló el periodista Javier Ceriani, la cantante de regional mexicano habría tenido un romance en secreto con Canelo hace algunos años.

La bomba explotó al revelar que la nieta de Flor Silvestre sostuvo un romance secreto con el boxeador, quien ha estado casado con Fernanda desde 2021.

Supuestamente, Ángela anduvo con el boxeador antes de que se casara con Christian Nodal. El periodista afirma que Canelo la visitaba en su departamento de soltera en Houston, Texas, mientras Pepe Aguilar intentaba mantener la relación en secreto a toda costa.

“A Ángela Aguilar le gusta subirse a pelear con… orgullo de México…. el Canelo Álvarez. ¡Ángela Aguilar, Saúl 'Canelo' Álvarez! Una relación, supuesta y alegadamente con encuentros en el departamento de Houston”, reveló Ceriani, apuntando que el boxeador llegaba a la ciudad a bordo de un helicóptero para no ser visto y pasaban “días y días aislados manteniendo el supuesto romance en secreto”.

Hasta el momento ni Canelo y Ángela han salido a desmentir los señalamientos. Por su parte, Fernanda ya no mostró actividad en sus redes sociales donde se le ha estado cuestionando si es real el rumor y se le ha pedido que lance un comunicado desmintiendo las afirmaciones de Ceriani.

“Ojalá sea mentira que Ángela Aguilar también fue fan de tu relación”, “Ángela quiere ser tía de tus hijas”, “¿Es real que te engañó Canelo con Ángela?”, “Deberías sacar comunicado negando la infidelidad de tu esposo con Angelita”, “¿Ya estás separada del señor Álvarez?”, “La esposa del amante de Angelita”, son algunos comentarios que circulan en su Instagram.