La relación entre Katy Perry, 41 años, y Justin Trudeau, de 54, se encuentra en la cuerda floja debido a la reciente polémica que involucra a la cantante, quien fue acusada por Ruby Rose de abuso sexual; esta situación ha provocado que su romance con el exprimer ministro de Canadá dé un giro, sobre todo, ahora que se dio a conocer la reacción que tuvo Justin ante el escándalo.

Toda la polémica comenzó una vez que Ruby Rose acusó a Katy Perry de abuso sexual; los hechos habrían sucedido hace 20 años cuando ambas se encontraban en la discoteca Spice Market de Melbourne.

Entre la información que reveló Rose dijo que la intérprete de “Firework” le “restregó la vagina” en la cara y que no había contado la historia completa porque no sabía cómo hacerlo y porque Katy le ayudó a conseguir la visa estadounidense.

Ante estas acusaciones, Katy Perry negó todo: a través de sus representantes señaló que “son categóricamente falsas” y son “mentiras peligrosas e imprudentes”.

El problema que enfrenta Perry es el primer gran desafío de su romance con el político, así lo señaló una fuente al medio RadarOnline, quien aseguró que su noviazgo corre peligro de terminarse, sobre todo porque cuando Justin Trudeau estaba de manera activa en la política siempre apoyó a las mujeres e incluso fue famoso a nivel mundial por tener un gabinete 50/50.

Fuentes cercanas al canadiense afirmaron que las acusaciones hechas por la actriz australiana lo han puesto en una "situación incómoda". Dado que Trudeau ha construido su carrera sobre la base de ser "a favor de las mujeres", las acusaciones de Rose contra Perry (las cuales ya están siendo investigadas por la policía), podrían resultar perjudiciales no sólo para la imagen de la pareja, sino también para su legado político.

“En los últimos meses han estado disfrutando al máximo de su relación. No han ocultado su gran afecto mutuo, pero este es realmente el primer desafío al que se enfrentan desde que están juntos”, contó el informante.

De igual forma, afirmó que esto podría poner a Justin en una "situación incómoda". “Justin era conocido por ser un primer ministro que apoyaba a las mujeres. Tenía igualdad de género en su gabinete; se le ha relacionado con este tipo de cuestiones sociales, así que esto podría afectar un poco su relación”, precisó.

Hasta el momento, Justin Trudeau y Katy Perry continúan asistiendo a eventos y presumiendo su amor en público. Su última aparición juntos fue en el Coachella de este año, a donde fueron y disfrutaron de la música de varios artistas.