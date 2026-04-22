El feminicidio de Carolina Flores Gómez ha desatado indignación en México, luego de que su cuerpo fuera encontrado en un departamento de Polanco, Ciudad de México, el pasado 15 de abril.

A una semana del asesinato de Miss Teen Universe Baja California, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que el caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio, mientras familiares y amigos exigen justicia.

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De acuerdo con los informes, la joven de 27 años fue encontrada sin vida el pasado 15 de abril en la colonia Polanco III Sección con una herida por impacto de arma de fuego en la cabeza, cuello y rostro; su cuerpo fue hallado en la cocina del inmueble.

Según las primeras versiones sobre el crimen, Carolina se encontraba con su esposo, Alejandro, y su suegra al momento de los hechos; sin embargo, el cónyuge denunció los hechos hasta el día siguiente. En su declaración inicial, el esposo señaló a su madre, identificada como Erika María 'N', como presunta responsable del asesinato.

Además de las declaraciones del esposo, un guardia del edificio ha fungido como testimonio del asesinato, señalando que no se escucharon las detonaciones que terminaron con la vida de la modelo.

Hasta el momento, la Fiscalía de la CDMX ha señalado que se están llevando a cabo las indagaciones correspondientes para identificar a la persona señalada como la responsable bajo el protocolo de feminicidio.

“Desde ese momento, se han realizado de manera continua diligencias ministeriales, periciales y de investigación de campo, incluyendo la intervención de personal especializado en el lugar, el procesamiento de indicios y acciones para la identificación de la persona señalada como probable responsable”, señaló la dependencia.

Sobre los hechos ocurridos el pasado 15 de abril en la colonia Polanco III Sección, la Fiscalía CDMX informa que:



Tras la denuncia presentada el 16 de abril, la institución inició una investigación bajo el protocolo de feminicidio.



Desde ese momento, se han realizado de manera… — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 22, 2026

Asimismo, la Fiscalía ha señalado que se le está brindando “atención integral a los familiares de la víctima” y que seguirán compartiendo actualizaciones de la investigación.

El caso ha provocado una fuerte reacción en redes sociales. Familiares, amistades y colectivos han llenado el internet con mensajes de despedida, recordando a Carolina por su paso en certámenes de belleza como Miss Teen Universe Baja California 2017 y como amiga y madre.

En respuesta, la madre de la víctima ha convocado a una marcha pacífica en Ensenada el próximo 25 de abril, con el objetivo de exigir justicia y visibilizar el caso. La movilización busca también presionar a las autoridades para acelerar las investigaciones.

Este feminicidio vuelve a poner sobre la mesa la crisis de violencia de género en México. Tan solo en los primeros meses del año se han registrado múltiples casos en la capital, lo que mantiene el tema en el centro del debate público y refuerza el llamado urgente: que el nombre de Carolina Flores Gómez no sea una cifra más.

¿Quién fue Carolina Flores?

La modelo y exmissreina de belleza era originaria de Ensenada, Baja California, tenía 27 años al momento de su feminicidio.

De acuerdo con la información disponible, Carolina ganó el certamen Miss Teen Universe Baja California en 2017.

La modelo vivía en la Ciudad de México junto a su pareja y su bebé de ocho meses.