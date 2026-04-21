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Un hombre reportó este martes que fue golpeado presuntamente por un guardia de seguridad dentro del Walmart Centenario, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón. Hecho que fue condenado por la empresa.
En la cuenta de X el periodista Alberto Tavira publicó el reporte de un hombre con un aparente golpe en la cara y brazo, los cuales aseguró ocurrieron mientras estaba dentro de la tienda sin que ningún trabajador interviniera para ayudarlo.
"Vean cómo me dejó, voy a levantar una denuncia", dice la víctima mientras está en la zona de cajas escoltado por un empleado de Walmart, a quien le enseña los golpes que tiene en el cuerpo y le asegura que es su derecho grabar dentro de la tienda.
Sin revelar cuáles fueron las circunstancias en la que fue agredido, en otro video muestra al presunto responsable, aparentemente un guardia de seguridad que porta un radio en la mano en la zona de salida del comercio.
"Fue un golpe bien, vean bien que es lo que me hizo, ¿cómo no lo voy a grabar? Nadie me ayudó," dijo el afectado a un empleado de Walmart.
Tras difundirse el hecho, las Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que, tras atender el reporte, el presunto agresor será presentado ante un agente del Ministerio Público.
Sobre el ataque, la empresa lamentó los hechos y pidió contactar al afectado por mensaje directo para revisar el caso.
"Lamentamos profundamente lo que comentas. En Walmart este tipo de conductas no son aceptables. Queremos revisar lo ocurrido con urgencia ¿Podrías enviarnos por DM más detalles para dar seguimiento inmediato con el equipo de la sucursal?".
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