Un nuevo video de un turista extranjero agrediendo a un mexicano ha enfurecido las redes sociales, generando indignación por su comportamiento errático en un país que no es suyo.

De acuerdo con un clip que se ha hecho viral en internet, un extranjero se le va a los golpes a un empleado mexicano, presuntamente operador de vehículos turísticos, por haberle chocado el auto frente al Aeropuerto Internacional de Cancún.

En las imágenes se ve a un hombre angloparlante agrediendo a un hombre primero con una patada y después con un golpe en la cara con una botella de agua.

La persona que toma el video le pregunta por qué lo agredió, a lo que el extranjero responde que es porque le pegó a su auto.

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“¿Qué carajos, amigo? Vamos cálmate, viejo. Está grabado, ¿de verdad quieres eso?”, dice el hombre que lo capta. “¡Me importa un carajo!”, responde el turista. “(...) Él chocó nuestro auto allá”, apuntó evidentemente alterado y de mal humor.

“Eso no significa que tengas que golpearlo, amigo. Relájate”, le dicen. “Él literalmente me acaba de patear”, se defiende el agresor, a lo que la persona que lo graba defiende al empleado señalando que él fue el que inició el incidente golpeándolo: “Después de que tú lo golpearas”, dice.

Cuando le dicen al extranjero que está siendo grabado y que la agresión sería compartida en redes sociales, éste respondió que no le importaba y que subiera el contenido a YouTube: “Ponme en el maldito YouTube. Me importa una Mi*rda”.

Más adelante en el video, el turista le reclama al empleado por haberle roto el espejo a propósito: “Lo hizo a propósito. Literalmente golpeaste el auto. Rompiste el maldito espejo”, apunta.

🇲🇽 #Cancun

Turista discute con un taxista por un percance vial y terminan dándose unos zapes. ¿Quién habrá tenido la culpa? pic.twitter.com/MmA2BXTgIl — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) April 19, 2026

Luego de que se viralizaron las imágenes, los internautas criticaron al extranjero por su comportamiento y por violentar a las personas locales que sólo están haciendo su trabajo.

“Si estás en México como turista, no hagas esto, no sabes de quién es el hijo con el que te estás encontrando”, “Hubieran llamado a la policía así como le hacen en Estados Unidos en contra de los migrantes”, “No tiene ningún derecho a golpear, por eso existen las autoridades”, “Da coraje de ver cómo humillan a todos los seres humanos sólo por ser blancos, no son superiores y menos en tierras ajenas”, “Que no se pase ese güey con mi hermano mexicano”, son algunos comentarios que circulan en internet.

Hasta el momento no se han identificado al turista ni al empleado agredido. Ante esto, los usuarios piden que se investigue el caso por agresión e incluso por discriminación.