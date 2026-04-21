Luego del inédito ataque perpetrado en las pirámides de Teotihuacán que dejó dos personas fallecidas, entre ellos el tirador, y 13 lesionados, se difundió un video tomado por una de las rehenes en medio de las amenazas del agresor identificado por las autoridades como Julio César Jasso Ramírez.

" Si os movéis, os sacrifico. Esto se construyó para sacrificar, cabr***, no para que vengáis a hacer la p**a foto de m**rd* ", se escucha decir al sujeto mientras mantuvo sometidos a varios turistas, entre los que había niños.

El video, que dura más de tres minutos, muestra la angustia y confusión de las víctimas, quienes se mantienen en el piso de la plataforma de pirámide, entre llantos y rezos.

Segundos después, la imagen se obscurece, pero una de las turistas sigue grabando a Julio César, quien insulta a la gente con un lenguaje español europeo, asimismo, presumió que en otro punto de la zona arqueológica había matado a dos turistas asiáticos.

"Han muerto dos p*t** coreanos. Allá los he sacrificado como perros ", sentenció.

Como parte de su intento de mantener controlados a sus rehenes, se escucha exigir a los turistas mantener la mirada agachada.

"Tú deja de verme tanto, a la muerte no se le mira a la cara", dijo.

En un momento de estrés, Julio reconoció que había un hombre que lo ponía "nervioso" por lo que le ordenó bajar de la pirámide para que fuera a decirle a las autoridades que no intentaran rescatar a los rehenes.

"Lárgate y dile a esos cabrones que tengo rehenes, como intenten subir los voy a matar".

“Asesino”



“Vosotros que habéis venido de la puta Europa no vais a regresar, si os movéis os sacrifico”, amenazó el agresor a los turistas en la pirámide de La Luna, en la Zona Arqueológica de Teotihuacán pic.twitter.com/DUyCM1E3Nn — Tendencias y Tuits Borrados (@tendenciaytuits) April 21, 2026

De acuerdo con otros videos compartidos en las redes, se muestra a una patrulla de la Guardia Nacional entrar directamente a la zona arqueológica.

Además, de un par de elementos de esa corporación que bajan con sus armas apuntando hacia la Pirámide de la Luna.

El video en el que se escuchan las amenazas de Julio César termina mostrando a rehenes que intentan bajar a prisa por las escalinatas de la pirámide.

¿Cómo murió el atacante en Teotihuacán?

Esta mañana, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que como parte del operativo el agresor fue herido lo que "impidió que continuara atacando y evitó la pérdida de más vidas. Al verse rodeado por las fuerzas de seguridad, el agresor se quitó la vida ".

¿Qué dijeron las autoridades sobre el móvil del ataque en Teotihuacán?

Sobre el agresor, el fiscal general del Estado de México, José Luis Cervantes, acudió a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum donde descartó que el sujeto tuviera un móvil sino que padecía de una enfermedad mental.

"Yo hablaría de un padecimiento, yo hablaría de una enfermedad y en el marco de esa enfermedad uno puedo cometer cualquier cosa de barbaridades. Y para nosotros como fiscalía de manera preliminar, a 22 horas del ataque, como conclusión preliminar nos hace suponer que todo indica que fue producto de padecimiento de carácter mental", explicó el fiscal mexiquense.