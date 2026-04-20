La embajada de Canadá en México condenó la balacera ocurrida este lunes en las pirámides de Teotihuacán, donde una canadiense falleció y siete personas más recibieron atención médica tras esta agresión, entre ellos había otro canadiense afectado.

Las autoridades canadienses se pronunciaron en redes sociales donde calificaron el ataque contra turistas como un " horrendo acto de violencia armada ".

Enviaron sus condolencias a las familias de sus ciudadanos afectados.

" Nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos, y los funcionarios consulares están en contacto para brindar asistencia ", lamentaron.

🚨Balacera en Teotihuacán: esto se sabe del ataque que le quitaría la vida a una turista canadiense y dejará a 6 extranjeros más heridos en la zona arqueológica del Edomex. pic.twitter.com/MPtggAkpCC — Vive USA (@Vive_USA) April 20, 2026

Una hora antes de este pronunciamiento, por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que tras el fallecimiento de la extranjera canadiense contactó a la embajada de ese país en México y al resto de las embajadas de los turistas afectados, entre los que había dos de nacionalidad colombiana y una rusa, para brindar el apoyo correspondiente.

As a result of a horrific act of gun violence, a Canadian was killed and another wounded in Teotihuacán, Mexico. Our thoughts are with their family and loved ones, and consular officials are in touch to provide assistance. — Foreign Policy CAN (@CanadaFP) April 20, 2026

" La SRE extiende sus más sentidas condolencias a la familia de la víctima y está trabajando en plena coordinación con las autoridades federales y estatales para garantizar que todo nacional extranjero herido en este trágico incidente reciba todo el apoyo que necesita ", precisó.

¿Qué pasó en la zona arqueológica de Teotihuacán?

Un hombre mató a tiros a una canadiense y luego se suicidó este lunes en la zona arqueológica de las pirámides de Teotihuacán.

La balacera, que además dejó seis heridos, ocurrió en uno de los sitios prehispánicos mexicanos más frecuentados menos de dos meses antes de la inauguración del Mundial de Fútbol 2026 que coorganizan México, Estados Unidos y Canadá.

Entre los heridos hay cuatro mujeres, dos colombianas, una canadiense y una rusa, informó el secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda.

Hasta el momento se desconocen las causas del ataque. En el lugar las autoridades decomisaron un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos.