Al menos siete personas, entre ellos un menor de edad, recibieron atención médica tras el tiroteo registrado esta tarde en desde una de las pirámides de la zona arqueológica de Teotihuacán, Estado de México.

A través de una ficha informativa, IMSS Bienestar informó que las víctimas " permanecen bajo valoración médica y seguimiento permanente, de acuerdo con su condición clínica ".

¿Cuántas personas heridas por arma de fuego en Teotihuacán?

Detalló que entre los pacientes que fueron trasladados al Hospital General de Axapusco están:

Cuatro con lesiones por arma de fuego

Una persona presenta una fractura

Una más tiene un esguince

Otra víctima fue atendida por una crisis de ansiedad

Las autoridades de Salud no precisaron cual fue la atención médica que recibió el menor de edad.

" IMSS Bienestar mantiene vigilancia médica sobre su evolución clínica ", mencionó.

#IMSSBienestarInforma que personal de salud brinda atención médica oportuna a siete personas tras el incidente registrado en Teotihuacán, Estado de México, entre ellas una persona menor de edad.



Las y los pacientes son atendidos en el Hospital General de Axapusco, donde… — IMSS Bienestar (@IMSS_Bienestar) April 20, 2026

¿Qué pasó hoy en Teotihuacán?

El Gabinete de Seguridad informó que una mujer de nacionalidad canadiense murió a consecuencia del tiroteo perpetrado en Teotihuacán.

Sobre el presunto responsable dijo que se quitó la vida tras cometer el ataque en la zona turística que este lunes estaba abierta al público.

Además, en el lugar aseguraron "un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles".

Hasta el momento no ha revelado su identidad o detalles sobre la motivación del ataque que ocurre a dos meses de la inauguración de la Copa Mundial de futbol de la FIFA 2026 que se realizará en la Ciudad de México.

El ataque violento fue confirmado en redes cerca de las 1:30 de la tarde de este lunes por las autoridades federales que informaron que elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México había atendido el reporte.

En redes sociales se viralizaron un par de videos al parecer tomados por turistas que estaban en el momento del ataque en los que se muestran algunas personas tratando de resguardarse detrás de los basamentos arqueológicos.