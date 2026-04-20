El Gabinete de Seguridad confirmó un tiroteo en la zona arqueológica de Teotihuacán, ubicada en el Estado de México, donde una mujer de nacionalidad canadiense y el tirador murieron, además de varias personas lesionadas.

En sus redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó la agresión y aseguró que se investigará a fondo los hechos.

" Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá. "

Asimismo dijo que instruyó a personal de la Secretarías de Cultura y Gobernación se presentarán a la zona arqueológica para "brindar atención y acompañamiento, junto con las autoridades locales".

¿Qué pasó en el tiroteo en Teotihuacán?

De acuerdo con el primer reporte del Gabinete de Seguridad, elementos del Estado de México y Guardia Nacional atendieron el reporte de detonaciones de arma de fuego en Teotihuacán.

Informaron que " un hombre realizó disparos en el lugar y posteriormente se privó de la vida ".

"En el sitio se aseguró un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles", precisó.

Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá.



He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los… https://t.co/ceBDNjKxDv — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 20, 2026

En redes sociales se viralizó un video en el que se muestra a un hombre en las escalinatas de la Pirámide de la Luna, desde donde presuntamente hizo las detonaciones.

Las autoridades informaron que entre las personas afectadas, una mujer de nacionalidad canadiense murió y varias personas más resultaron heridas, sin que revelara el número.

Asimismo, dijeron que estaban recibiendo atención médica.

¿Cuántos heridos hay por el ataque en Teotihuacán?

La Secretaría de Seguridad del Estado de México, al menos seis personas resultaron heridas tras el ataque en este sitio arqueológico.

" Cuatro por armas de fuego y dos más por caídas, quienes fueron trasladados a hospitales de la zona para su atención ", precisó.

En los videos que están en las redes se muestra que en el sitio arqueológico diversos turistas presenciaron a lo lejos los hechos, mientras que otros aparentemente intentaron ocultarse entre los basamentos que están cercanos a dicha pirámide que se ubica en la parte principal de esta popular zona turística ubicada a casi una hora de la Ciudad de México.