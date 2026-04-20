La balacera que se perpetró este lunes en las pirámides de Teotihuacán, ubicadas a poco más de una hora de la Ciudad de México, acaparó las portadas de la prensa extranjera, no sólo por la muerte de una canadiense sino porque este país es una de las sedes de próxima Copa Mundial de futbol de la FIFA 2026.

Medios estadounidenses como CNN, The New York Post, Fox News hasta portales como El País (España), South China Morning Post, BBC (Inglaterra), Toronto Star (Canadá), entre otros pusieron especial atención a lo ocurrido en la zona arqueológica identificada como uno de los atractivos de mayor interés para los turistas extranjeros.

Entre las cabezas destacadas están la del Latin Times que titula la noticia: " Día negro para el turismo en Latinoamérica: Dos muertos en un tiroteo en Teotihuacán, México; 200 turistas varados durante un operativo policial en Río de Janeiro" .

Sobre lo ocurrido en México, The New york Post destacó: " Francotirador abre fuego desde la cima de una antigua pirámide "

Otros medios alertaron sobre el deceso de la canadiense y los heridos que dejó el sujeto implicado, que tras cometer la balacera se quitó la vida en el sitio.

El ángulo que otros portales destacaron es que Teotihuacán es de los sitios turísticos más cercanos a la Ciudad de México, entidad que se está preparando para recibir a miles de turistas en medio de la expectativa de los partidos de futbol de talla internacional por disputarse en el Coloso de Santa Úrsula.

Cabe destacar que los videos tomados por los turistas en el sitio ya le dieron la vuelta al mundo ya que muestra al presunto responsable a las alturas en la Pirámide de la Luna, uno de los principales atractivos del sitio.

En medio de la conmoción nacional e internacional, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó el hecho.

Las autoridades federales reportaron que la balacera dejó en total a siete víctimas que fueron trasladadas a un hospital de la región para recibir atención médica.