Un tiroteo registrado hoy en las Pirámides de Teotihuacán, Estado de México, y que dejó una turista canadiense muerte y al menos seis heridos, encendió las alertas internacionales por lo que la Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta.

En su sitio web, la embajada informó que está al tanto del incidente ocurrido en este importante zona turística cercana a la Ciudad de México y destacó que las autoridades locales informaron que la zona ya fue asegurada y que las personas lesionadas reciben atención médica en hospitales de la región.

Qué se sabe del tiroteo en las Pirámides de Teotihuacán

De acuerdo con la información oficial, un hombre mató a tiros a una canadiense y luego se suicidó.

La balacera, que además dejó seis heridos, ocurrió en uno de los sitios prehispánicos mexicanos más frecuentados por turistas.

Tras el reporte, cuerpos de emergencia y seguridad desplegaron un operativo para controlar la situación, mientras que visitantes y turistas fueron puestos a salvo.

La Embajada estadounidense indicó que monitorea el caso de cerca y mantiene comunicación con las autoridades mexicanas ante cualquier actualización.

Recomendaciones urgentes para turistas y visitantes

Las autoridades y la Embajada emitieron una serie de medidas clave para quienes se encontraban en la zona:

Si estás a salvo, contacta de inmediato a familiares y amigos

Sigue en todo momento las indicaciones de las autoridades locales

En caso de emergencia, llama al 911

🇺🇸 Ciudadanos estadounidenses pueden comunicarse con la Embajada para asistencia

Contacto de emergencia para ciudadanos de Estados Unidos

La Embajada de Estados Unidos en México puso a disposición los siguientes canales:

Desde México: (55) 2579-2000

Desde EE. UU.: 011-52-(55)-2579-2000

Línea consular: +1-888-407-4747

También recomendó registrarse en el programa para recibir alertas de seguridad y facilitar la localización en caso de emergencia.

Teotihuacán, foco de atención internacional

El incidente ha generado preocupación debido a que Teotihuacán es uno de los destinos turísticos más importantes del país, visitado por miles de personas cada semana.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, mientras se mantiene vigilancia en la zona.