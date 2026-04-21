¿Eres beneficiario de la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)? Si es así es importante que sepas que el siguiente pago, correspondiente a mayo 2026, sufrirá un cambio que afectará a los adultos mayores; aquí te contamos todo sobre esta suspensión, a quiénes perjudicará y cuál es la fecha clave de la entrega de dinero, para que lo tomes en cuenta y ajustes tus gastos y presupuesto.

Faltan pocos días para que los adultos mayores de México reciban el pago de su pensión: tanto el IMSS, como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), como la Secretaría de Bienestar se están alistando para entregar el apoyo económico durante el mes de mayo.

No obstante, no todos los pensionados recibirán el dinero de manera inmediata: el IMSS confirmó un ajuste en el calendario de pagos correspondiente a mayo de 2026, lo que provocará que millones de pensionados no cobren su depósito en la fecha habitual.

¿IMSS suspende pago de pensiones en mayo 2026?

No, el IMSS no suspende pago de pensiones a sus jubilados, pero sí pospondrá el depósito, para lo cual ya tiene una nueva fecha.

Fecha exacta de pago pensión IMSS mayo 2026

De acuerdo con el calendario oficial, el pago de la pensión se realizará hasta el lunes 4 de mayo de 2026, en lugar del inicio del mes, como suele ocurrir.

¿Por qué se retrasa el pago de la Pensión IMSS mayo 2026?

El cambio no responde a un problema administrativo, sino a una cuestión de calendario ya que el 1 de mayo, Día del Trabajo, es un día de descanso obligatorio en México, por lo que los bancos y dependencias no operan.

A esto se suma que el 2 y 3 de mayo caen en fin de semana, lo que obliga a recorrer el depósito hasta el primer día hábil disponible, es decir, el lunes 4.

¿A quiénes afecta este ajuste?

El retraso aplica a todos los pensionados del IMSS, sin excepción. Entre los beneficiarios afectados se encuentran quienes reciben pensión por:

Cesantía en edad avanzada

Vejez

Invalidez

Incapacidad permanente

Viudez, orfandad o ascendencia

Retiro

¿Es un retraso permanente?

No. Este se trata de un ajuste normal que ocurre cuando el primer día del mes cae en día inhábil.

¿Qué hacer si no te pagan la pensión IMSS?

Si eres pensionado y no recibiste el pago de alguna mensualidad o tienes algún reclamo por diferencias en el monto pagado, puedes solicitar la recuperación de tu dinero y/o aclarar las diferencias en el monto recibido. Para esto, tienes que hacer el trámite “Solicitud para el pago de mensualidades no cobradas o reclamo de diferencias relativas a la pensión”.

Los requisitos son: