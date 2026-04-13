Si este año registraste a tu hijo de nivel primaria para ser beneficiario la Beca Rita Cetina 2026 para útiles y uniformes escolares, ya salieron las fechas de entrega de las tarjetas y cuándo llegará el primer pago de 2 mil 500 pesos por becario.

¿Cuándo entregan las tarjetas de la Beca Rita Cetina 2026?

De acuerdo con los datos anunciados este lunes por las autoridades federales, para las familias que recién se registraron al nuevo padrón de beneficiarios, las tarjetas Beca Rita Cetina se entregarán en un periodo de dos meses y medio, ya en la recta final del ciclo escolar vigente.

Fecha: lunes 18 de mayo al viernes 31 de julio

¿Cuáles son los requisitos para recoger la tarjeta de la Beca Rita Cetina?

Estos son los requisitos que los padres de familia o tutores del estudiante deberán de presentar para que se les haga entrega de la tarjeta:

Identificación oficial, en original y copia

Copias del acta de nacimiento

Comprobante de domicilio, no mayor a seis meses de vigencia

Esto los requisitos que deberán mostrar los estudiantes beneficiados:

Copia de CURP

Copia de acta de nacimiento

¿Cuándo es el primer pago de las tarjetas de la Beca Rita Cetina 2026?

De acuerdo con el coordinador nacional de Becas Bienestar, Julio León, el pago para esta nueva generación de estudiantes de primaria que serán beneficiados con el pago anual de 2 mil 500 destinado a uniforme y útiles escolares será a partir de agosto.

Esto en vísperas del inicio del nuevo ciclo escolar 2026-2027.

Cabe recordar que, de acuerdo con las autoridades federales, este beneficio económico para las familias de nuevo ingreso es por " cada niña o niño registrado al momento de solicitar la beca ".

Estas fechas se anuncian a la par de los pagos para las familias que ya cuentan con alguna de las Becas del Bienestar otorgadas para estudiantes de nivel secundaria y media superior.