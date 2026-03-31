¡Buenas noticias para los beneficiarios de la Beca Rita Cetina! Las autoridades ya anunciaron que durante abril se les hará llegar su pago, por lo que podrán disponer de su dinero desde el primer día del mes; pero esto será solo para algunos ya que la entrega del apoyo económico se hará conforme a la letra del primer apellido y, además, se dio a conocer qué pasará con los pagos en Semana Santa, por lo que los becarios deben enterarse para tomar sus precauciones.

El programa Beca Rita Cetina dio a conocer el calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre marzo-abril, los cuales se comenzarán a depositar a partir del 1 de abril de 2026, en orden y por letra.

Una de las dudas más frecuentes que han tenido los beneficiarios en los últimos días es si habrá algún cambio ahora que se acerca la celebración de Semana Santa, periodo en el que suelen suspenderse actividades bancarias y administrativas.

De acuerdo con la información difundida, sí se suspenderán los pagos, por lo que las autoridades hicieron un llamado a todos los padres de familia y alumnos registrados en este programa social a que conozcan el calendario completo y chequen exactamente el día que les toca cobrar, para que de esta manera organicen su visita al banco.

¿Cuándo es el pago de la beca Rita Cetina abril 2026?

De acuerdo con el calendario oficial, los pagos quedan de la siguiente manera:

Letras A, B: 1 abril

Letra C: 6 de abril

Letras D, E, F: 7 de abril

Letra G: 8 de abril

Letras H, I, J, K, L: 9 de abril

Letra M: 10 de abril

Letras N, Ñ, O, P, Q: 13 de abril

Letra R: 14 de abril

Letra S: 15 de abril

Letras T, U, V, W, X, Y, Z: 16 de abril

¿Habrá pago en Semana Santa de la Beca Rita Cetina?

No, no habrá pago de la Beca Rita Cetina durante la celebración de Semana Santa; los depósitos se suspenderán 2, 3 y 4 de abril y se reanudarán hasta el lunes 6.

Monto de pago de la Beca Rita Cetina abril 2026

En el caso de secundaria, la beca depositará $1,900 pesos por familia y 700 pesos adicionales por cada estudiante extra inscrito en ese nivel.

¿Recibirán pago abril 2026 los estudiantes de primaria con Beca Rita Cetina?

Los estudiantes de primaria no recibirán el pago de abril 2026; en su caso, para cobrar los $2,500 pesos tendrán que esperar hasta antes del inicio del próximo ciclo escolar.