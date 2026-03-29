¡Hay buenas noticias para los hombres de entre 60 y 64 años en la Ciudad de México! La Pensión Hombres Bienestar abrió un nuevo periodo de registro para que este sector de la población capitalina puedan recibir un apoyo económico de hasta 3 mil pesos bimestrales, y todavía hay tiempo para que puedas ser parte del programa social.

Este programa, impulsado por el gobierno de Clara Brugada en la Ciudad de México busca complementar la Pensión Bienestar y garantizar una vejez digna para adultos mayores, convirtiéndose en uno de los apoyos más solicitados en 2026.

Cabe recordar que esta pensión se tramita antes de que los candidatos cumplan 65 años, edad en la que se da la pensión universal de adultos mayores.

Fechas de registro a la Pensión Hombres Bienestar 2026

El nuevo registro de la Pensión Hombres Bienestar 2026 estará abierto hasta el martes 31 de marzo , periodo en el que sólo los hombres de entre 60 y 64 años que vivan en la CDMX podrán ser incorporados al programa social.

“Si tienes entre 60 y 64 años, el programa Pensión Hombres Bienestar de 60 y 64 años informa que la convocatoria para ser beneficiario estará abierta del 25 al 32 de marzo”, anunció la Secretaría del Bienestar de la Ciudad de México (SEBIEN).

El registro a la pensión se estará realizando únicamente casa por casa, lo que quiere decir que los interesados no deben acudir a ningún módulo de atención. El personal de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana acudirá a los domicilios de las personas a realizar el trámite.

Sólo podrán hacer el nuevo registro aquellos hombres que no reciban ya la pensión, que cumplan con el rango de edad establecido y que vivan en la CDMX.

Una vez que el trámite concluya y los beneficiarios sean anunciados, estos comenzarán a recibir su apoyo de 3 mil pesos bimestrales directamente en la Tarjeta Bienestar que se les entrega al ser aceptados.

Requisitos para hacer el registro a la Pensión Hombres Bienestar CDMX 2026

Estos son los requisitos indispensables que se deben cubrir para inscribirse a Pensión Hombres Bienestar en 2026 y poder acceder al apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales:

Ser residente de la Ciudad de México.

Tener al momento de la inscripción al programa de 60 a 64 años, dando preferencia al subgrupo de 63 y 64 años

Identificación vigente con fotografía INE, credencial IMSS, ISSSTE o INAPAM; cédula profesional, cartilla militar licencia de conducir

Comprobante de domicilio, no mayor a tres meses de antigüedad

Acta de nacimiento

CURP

Solicitud de ingreso al programa completa, es proporcionada por las áreas operativas de la SEBIEN