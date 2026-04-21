El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha lanzado una alerta para este martes 21 de abril de 2026. El territorio mexicano enfrenta una combinación peligrosa de canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y la llegada de un nuevo frente frío por el noroeste.

Pronóstico del clima en CDMX y Valle de México: ¡Alerta de granizo y tormentas!

Si vives en la capital o el Estado de México, prepárate. Para este martes se espera un cielo de medio nublado a nublado durante todo el día. Aunque el amanecer será fresco, con bancos de niebla en zonas altas y temperaturas mínimas de 12 a 14 °C, la tarde será complicada.

El reporte oficial advierte probabilidad de lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) tanto en la Ciudad de México (especialmente al oeste y sur) como en el Estado de México. Estas lluvias vendrán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Temperatura máxima en CDMX: 24 a 26 °C.

24 a 26 °C. Temperatura máxima en Toluca: 19 a 21 °C (con mínimas de 7 a 9 °C).

19 a 21 °C (con mínimas de 7 a 9 °C). Viento: Rachas de 30 a 50 km/h en zonas de tormenta, lo que podría derribar árboles o anuncios.

Rachas de en zonas de tormenta, lo que podría derribar árboles o anuncios.

Mapa de lluvias intensas: ¿En qué estados lloverá hoy?

La combinación de humedad de ambos océanos provocará precipitaciones que podrían generar deslaves e inundaciones.

Lluvias Fuertes (25 a 50 mm): Michoacán, Guerrero, Morelos, Querétaro, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Chiapas.

Michoacán, Guerrero, Morelos, Querétaro, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Chiapas. Chubascos: Jalisco, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Jalisco, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas: Baja California (por el nuevo frente frío), Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes y Nayarit.

Onda de Calor: Estados que arderán a más de 40°C

A pesar de las lluvias, la onda de calor no da tregua en el sur y occidente del país.

Máximas de 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste).

Guerrero (noroeste). Máximas de 35 a 40 °C: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Colima, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Puebla, Campeche y Yucatán.

Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Colima, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Puebla, Campeche y Yucatán. Zonas con onda de calor activa: Sur de Sinaloa, norte de Nayarit, oeste y sur de Jalisco, este de Colima, sur de Michoacán, sur de Morelos y sur de Oaxaca.

Alerta por Frío y Heladas: Temperaturas bajo cero

Mientras el sur se sofoca, las zonas serranas del norte experimentarán frío extremo debido al nuevo sistema frontal.

De -5 a 0 °C con heladas: Sierras de Baja California, Chihuahua y Durango.

Sierras de Baja California, Chihuahua y Durango. De 0 a 5 °C: Zonas montañosas de Sonora, Zacatecas, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Vientos y Oleaje: Peligro en las costas

Se prevé mar de fondo con olas de 1.5 a 2.5 metros de altura desde Sinaloa hasta Chiapas. En el Istmo y Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), se esperan rachas de viento de 50 a 70 km/h por la mañana. Además, hay riesgo de tolvaneras en el noroeste y norte del país con rachas de hasta 60 km/h.