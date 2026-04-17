La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que Edith Guadalupe, joven desaparecida desde el 15 de abril, fue hallada muerta este viernes en un inmueble ubicado en la alcaldía Benito Juárez, donde sus familiares realizaron un bloqueo sobre avenida Revolución.

De acuerdo con una entrevista otorgada a medios, Claudia Edith, la madre de la víctima, arremetió contra las autoridades al señalar que trabajadores de la Fiscalía trataron de extorsionarla para el avance de la búsqueda de su hija pese a que los familiares entregaron datos sobre su última ubicación.

"Me piden el dinero por debajo del agua para que realicen su trabajo y no se vale. No me dijo la cantidad, pero aquí cuento con los mensajes", afirmó la mamá de Guadalupe.

"Tenemos que venir a cerrar Eje 6, tenemos que cerrar, ¿qué más quieren?", dijo.

La fiscalía de la Ciudad de México señaló, a través de una tarjeta informativa, que la madrugada de este viernes realizaron una inspección dentro del edificio que se ubica en la última ruta conocida que tomó la joven tras salir de su casa, en Iztapalapa.

La Fiscalía CDMX informa que, derivado de las labores de búsqueda e investigación, fue localizada sin vida Edith Guadalupe Valdez Saldívar, de 21 años.



Desde el primer momento se activaron los protocolos correspondientes y la investigación se conduce bajo el protocolo de… pic.twitter.com/b11LO4yG84 — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 17, 2026

"Desde las 1:30 horas de este 17 de abril se inició una inspección ministerial en el inmueble referido, en la que se le realizaron diversas diligencias y aseguramientos con distintos hallazgos, los cuales permitieron la localización del cuerpo de la víctima", dijo la fiscalía.

Agregó que fue hasta las 5:30 de la mañana cuando los peritos comenzaron con el procesamiento del cuerpo y del sitio.

Asimismo, reportó que el caso de Edith Guadalupe se investiga bajo los protocolos de feminicidio.

La ficha de búsqueda de la joven indica que el reporte fue levantado el 16 de abril y que la última vez que fue vista fue en su domicilio ubicado en Iztapalapa el 15 de abril.

Reportes en medios locales informaron que presuntamente la joven había salido de casa camino a una entrevista de trabajo en la alcaldía Benito Juárez, donde perdieron comunicación con ella.

Según los familiares, quienes acudieron ante las autoridades para reconocer el cuerpo, la denuncia por la desaparición de la joven la presentaron el mismo miércoles, y señalaron a las autoridades de haberles informado que iniciarían la búsqueda después de 72 horas de la desaparición.

Además, aseguraron, les negaron el acceso a cámaras de vigilancia del Gobierno de la Ciudad de México y les pidieron dinero para acelerar las investigaciones.

¿Qué dijo Clara Brugada sobre la muerte de Edith Guadalupe?

Tras el hallazgo, la alcaldesa de la Ciudad de México, Clara Brugada, condenó la muerte de Edith Guadalupe. "Expresamos nuestro más sentido pésame y toda nuestra solidaridad a sus familiares, amistades y seres queridos".

"Hacemos un llamado a la Fiscalía CDMX para que realice las investigaciones correspondientes con prontitud y rigor, a fin de esclarecer los hechos y garantizar justicia", añadió en una publicación en redes sociales.

Condeno enérgicamente la muerte de Edith Guadalupe. Expresamos nuestro más sentido pésame y toda nuestra solidaridad a sus familiares, amistades y seres queridos.



Hacemos un llamado a la @FiscaliaCDMX para que realice las investigaciones correspondientes con prontitud y rigor,… — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 17, 2026

¿Cuántos feminicidios se registran en México actualmente?

En México, alrededor de 10 mujeres son asesinadas cada día y menos de una cuarta parte se investiga como feminicidio.

Entre 2018 y 2025, se registraron más de 26.600 asesinatos de mujeres en México, de los cuales solo 6.781 fueron investigados como feminicidio, según cifras oficiales.

Apenas el pasado martes, el Senado mexicano aprobó una reforma constitucional para facultar al Congreso a expedir una ley general en materia de feminicidio, por iniciativa de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, con el objetivo de homologar la tipificación, investigación y sanción de este delito en todo el país.

La iniciativa busca homologar el tipo penal, unificar protocolos de investigación y establecer penas de 40 a 70 años de prisión, así como investigar toda muerte violenta de mujer bajo la hipótesis inicial de feminicidio