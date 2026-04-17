Los Pumas llegarán este viernes como visitantes a la casa del San Luis para dar inicio a la jornada 15 del Torneo Clausura 2026 ya al cierre de la clasificación de la Liga MX para obtener su pase a la Liguilla.

Aunque los universitarios se ubican en el puesto 4, con 27 puntos, no pueden aflojar ya que atrás de ellos los siguen el Toluca y Tigres que buscan seguir posicionándose dentro del torneo.

¿Dónde ver San Luis vs Pumas este viernes?

Los aficionados sólo podrán ver el partido del San Luis vs Pumas de la liga MX sólo vía streaming.

Fecha: 17 de abril

Sede: Estadio Alfonso Lastras

Hora: 7:00 de la noche

Canal: a través de VIX

Los universitarios llegan fortalecidos luego de derrotar 3-1 al Mazatlán en la jornada 14, ganado los puntos necesarios para mantenerse con un pie en la liguilla.

En contraste, el Atlético que actualmente se ubica en el lugar 14, en el juego del pasado fin de semana quedó empate 1-1 contra el Toluca tras viajar al Estadio Nemesio Diez.

¿Cuáles son los partidos de la Jornada 15 del Clausura 2026?

Estos son los partidos por disputarse en la antepenúltima jornada rumbo a la definición de puntos de Clausura 2026.

Mazatlán vs Querétaro: 7:00 pm

Sábado 18 de abril

Necaxa vs Tigres 5:00 pm

Cruz Azul vs Tijuana : 5:00 pm

: 5:00 pm Monterrey vs Pachuca: 7:05 pm

Guadalajara vs Puebla : 7:07 pm

: 7:07 pm León vs Juárez: 9:06 pm

América vs Toluca: 9:10 pm

Domingo 19 de abril

Santos vs Atlas: 5:00 pm

¿Cómo va la clasificación de la Liga MX?

Así va hasta el momento la clasificación del Clausura 2025 de la Liga MX