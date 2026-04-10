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La intensa Jornada 14 de la Liga MX pondrá aprueba a dos grandes equipos, a las Chivas Rayadas del Guadalajara para mantenerse como líderes de la tabla y Tigres, que están en el octavo puesto, buscarán no descender para asegurar su pase a la liguilla.
Los ánimos del Torneo Clausura 2026 van en aumento y este partido no es la excepción luego de que los Rojiblancos jugarán como visitante en el terreno de juego de los Universitarios.
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¿Dónde ver Tigres vs Chivas de la Liga MX?
Este explosivo encuentro que forma parte de los cinco partidos que se juegan este sábado 11 de abril, se transmitirá por televisión abierta. Aquí los detalles.
Tigres vs Chivas
- Sede: Estadio Universitario
- Horario: 5:00 de la tarde
- Dónde ver: Televisión Azteca, canal 7
¿Qué partidos se juegan este sábado y domingo de la jornada 14?
Esta es la lista de partidos programados de la Liga MX para jugarse este 11 y 12 de abril.
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Sábado:
- Querétaro vs Necaxa: 5:00 pm
- Atlas vs Monterrey: 7:00 pm
- Pachuca vs Santos: 7:00 pm
- América vs Cruz Azul: 9:05 pm
Domingo:
- Pumas vs Mazatlán: 12:00 pm
- Toluca vs San Luis: 7:00 pm
¿Cancelaciones por mal clima en CDMX?
Cabe destacar que este fin de semana, Protección Civil de la Ciudad de México emitió una advertencia por fuertes lluvias, granizo y posibles tormentas eléctricas que afectarán gran parte de las alcaldías.
Ante ello, tanto los apasionados del futbol tendrán que estar pendiente sino hay un cambio de horario de los partidos del América y Pumas, dado a que les toca recibir en sus casas a sus rivales.
- América vs Cruz Azul será en el Estadio Banorte, en el que se prevé incluso cortes a la circulación para llegar al recinto.
- Pumas vs Mazatlán que será en Ciudad Universitaria, ubicado al sur en la alcaldía Coyoacán
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