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El pronóstico del clima para la Ciudad de México para este viernes, sábado, domingo y lunes que marca el fin de las vacaciones de Semana Santa informa sobre caída de granizo, lluvias fuertes, acompañadas de posible actividad eléctrica en gran parte de la capital del país.
De acuerdo con el "aviso especial por condiciones de lluvias fuertes del 11 al 13 de abril" publicado en redes sociales la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, se advierte que en el inter se esperan "temperaturas máximas de 24 a 26 grados".
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Las autoridades informaron que estas condiciones climáticas se podrían concentrar las alcaldías ubicadas al norte y al centro de la ciudad.
¿Dónde va a caer una granizada este viernes en Ciudad de México?
A su vez emitió una alerta amarilla por caída de granizo para este viernes 10 de abril para 10 demarcaciones:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Miguel Hidalgo
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
¿Qué hacer durante la caída de granizo?
Ante el pronóstico del clima para este fin de semana para la Ciudad de México, Protección Civil emitió una serie de recomendaciones ante la posible caída de granizo, entre las que están:
- Evita salir, si estas en la calle al momento de la lluvia busca resguardarte
- Limpiar techos, coladeras y jardines para evitar acumulación de agua
- Protege a los animales o plantas domésticas expuestas a la intemperie
- Ubica calles y avenidas alternas en caso de una granizada
- Cubre domos, ventanas, tragaluces o vitrales con una cobija o cartón para amortiguar los golpes del granizo
- No cruces calles o avenidas con corrientes de agua
Cabe destacar que el pronóstico de fuertes lluvias se da en el marco del cierre de los 15 días de vacaciones de Semana Santa que regresarán a clases habituales este próximo lunes 13 de abril, día en que también se prevé se mantengan las condiciones climatológicas anunciadas por las autoridades.
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