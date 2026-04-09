La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió este miércoles un fallo a favor de una mujer en Ciudad de México que demandó a la empresa de telefonía AT&T por autorizar el cambio de su chip en Chihuahua sin verificación de identidad, este caso surge a dos meses de cumplirse la fecha límite del registro obligatorio de celulares que ha causado resistencia entre parte de la población.

El Pleno informó que tras el robo de identidad, la persona que obtuvo la nueva tarjeta SIM accedió a sus cuentas bancarias y plataformas digitales, además de que sustrajo fotos íntimas generando un daño moral por violencia digital.

"Se determinó que un cambio negligente de SIM es un hecho ilícito que vulnera la confidencialidad de las comunicaciones y puede facilitar fraudes, accesos indebidos a cuentas bancarias y exposición de información personal", precisó la Corte.

Con este fallo establecieron un antecedente para la protección de los usuarios en el que estableció que las compañías de telefonía celular "deben de responder por cambios indebidos de SIM sin verificación estricta de identidad".

Entre los lineamientos que mencionan que estas empresas deberían de seguir están:

Implementar protocolos estrictos para cambio de un chip

Establecer pasos verificables y documentados

Solicitar identificación presencial

Cotejo de datos

Preguntas de seguridad

Alertas al titular

¿Qué es el registro obligatorio de celulares a nivel nacional?

El registro obligatorio de número de celulares es impulsado por el Gobierno de México para combatir extorsión o fraude telefónico, por lo que este empezó desde el pasado 9 de enero.

Cabe destacar que los lineamientos fueron aprobados a finales del año pasado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

¿Qué pasa si no registro mi número?

De acuerdo con los reportes de las empresas de telefonía, los usuarios de cualquier línea móvil que no hagan el trámite perderán el servicio y no podrán hacer llamadas.

Bajo este panorama, los usuarios en redes sociales han expresado sus dudas sobre esta medida que busca combatir el delito ante el temor de que los datos personales no estén protegidos adecuadamente.

Las autoridades federales han rechazado en diversas ocasiones los señalamientos de que haya un riesgo.

¿Cuándo es la fecha límite de registro del número celular?

El próximo martes de 30 de junio es el día límite para que todo aquel que tenga una o varias líneas de celular lo puedan registrar a través de los portales de las empresas telefónicas con quien se tenga contratado o vinculado el servicio.

¿Qué documentos necesito para cumplir con esta medida?

En ViveUSA hemos hecho una guía fácil para que puedas cumplir con el registro que puedes consultar dando click.

Te dejamos los documentos que te solicitarán: