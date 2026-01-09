Hoy comienza el registro de números celulares que será obligatorio para la gran mayoría de los mexicanos que cuenten con un teléfono móvil y una línea; las empresas telefónicas Telcel y AT&T confirmaron quien no haga el trámite perderá el servicio y no podrá hacer llamadas. ¿Cómo registrar tu celular a tu nombre? Te explicamos el paso a paso para hacerlo y así, evitar el bloqueo.

¿Por qué tienes que registrar tu número de teléfono a tu nombre y con tus datos? De acuerdo con las autoridades, este trámite busca reforzar la seguridad y combatir delitos como la extorsión y el fraude; del mismo modo, este registro es indispensable para evitar la suspensión o bloqueo de la línea telefónica.

Este 9 de enero de 2026 marca la fecha de inicio para que millones de usuarios en México registren sus números de teléfono móvil. Las principales compañías de telefonía móvil ya compartieron los pasos para hacer el proceso, de modo que puedas cumplir con el trámite sin problemas.

Guía sencilla para registrar tu número de celular

A continuación te contamos todo lo que tienes que saber para que puedas hacer este trámite, es fácil y rápido.

¿Qué se necesita para registrar el celular?

De manera general, necesitas tener a la mano una identificación vigente, tales como:

INE.

Pasaporte.

Documento Nacional de Identidad (CURP Biométrica).

¿Dónde registro mi númer de celular?

Si eres usuario de Telcel el proceso es sencillo, gratuito y se puede realizar en pocos minutos de esta forma:

-Para hacer el registro presencial acude a un Centro de Atención a Clientes; en línea sólo tendrás hasta tres oportunidades de realizar la vinculación.

Si eres usuario de AT&Tl el registro se realiza de la siguiente manera:

-Para mexicanos se solicitará INE o pasaporte vigente

-Para extranjeros, pasaporte del país de origen.

-Podrás realizar 3 intentos en el link que te llegará por SMS (si necesitas ayuda consulta su página web). Posteriormente podrás volver a intentarlo escaneando el codigo QR que aparecerá al inicio de esta página para realizar la vinculación

¿Por qué es obligatorio registrar tu celular con CURP este año?

La nueva legislación busca crear un padrón confiable que permita a las autoridades vincular una línea telefónica con una identidad real. Telcel y AT&T informaron que el registro de la línea sí es obligatorio ya que si no lo haces únicamente podrás realizar llamadas a los números de emergencia y de atención ciudadana 074, 079, 088, 089 y 911.

¿Cuándo es la fecha límite para registrar tu línea Telcel?

La fecha límite para hacer el registro es el 30 de junio de 2026. A partir de dicho día, todas las líneas que no estén vinculadas serán suspendidas hasta que se realice la vinculación.

¿Cómo usar tu CURP para registrar tu línea celular en México sin errores?

Para usar tu CURP para registrar tu número de celular es importante que verifiques que dicho documento esté certificado y actualizado.