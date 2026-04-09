La Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de Estados Unidos retiró de 5 mil 600 marcos de camas vendidas en Costco por "riesgos de impacto y lesiones" luego reportarse al menos cinco personas con contusiones en hombro y cabeza.

Asimismo, se informó que 516 más que eran parte de este lote se distribuyeron en Canadá.

¿Por qué son un riesgo los marcos de las camas de Costco?

Las autoridades informaron que el riesgo se deriva de que " las vigas de la marquesina de los marcos de la cama pueden colapsar principalmente cuando se mueve la cama".

Los modelos en los que se detectaron las fallas son en marcos para cama tipo king y queen size que pertenecen a la empresa Samson Internacional, bajo la marca Universal Broadmoor.

La alerta del riesgo de estas camas se deriva de "cinco informes de colapso de la cúpula de la cama, incluyendo cinco de consumidores alcanzados por la viga y cuatro que resultaron en lesiones por contusión en el hombro y la cabeza".

Se informó que los modelos afectados eran vendidos en línea desde octubre 2024 hasta febrero 2026 bajo el nombre y códigos:

Bellevue : M24109230 y M24109240

: M24109230 y M24109240 Oaklynn: M24107230 y M24107240

De acuerdo con la imagen mostrada por las autoridades estos marcos forman parte de la base de la cama y la cabecera, dejando al colchón en medio de la estructura.

¿Qué hago si tengo una cama de este tipo comprada en Costco?

La Comisión de Seguridad de Productos de Consumo dijo que estas camas se pueden reparar.

Inicialmente recomendó ponerse en contacto con la empresa Samson Internacional, quienes les brindarán un kit gratuito "de reparación e instalación que consta de cuatro soportes metálicos y herrajes de montaje".

Hasta el momento, no se ha dado a conocer si este modelo estuvo disponible para su envío a México.