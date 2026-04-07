Hace unos días, en Hermosillo, Sonora, se reportó la muerte de varias personas luego de que se les suministrara un suero vitaminado en una clínica de dicha ciudad; a raíz de esta situación, las autoridades hicieron un llamado a la población para tener precaución a la hora de someterse a tratamientos médicos sin supervisión ni seguimiento por parte de profesionales de la salud. ¿Qué son los sueros vitaminados? ¿Son seguros? ¿Qué contienen y para qué sirven? Te contamos.

Autoridades sanitarias de Sonora iniciaron investigaciones tras reportarse el fallecimiento de varias personas que habrían recibido sueros vitaminados en una clínica de la capital del estado. Sobre este caso, el titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, informó que hasta el momento se tienen contabilizados seis muertos, dos personas hospitalizadas (una de ellas en estado grave) y dos dadas de alta.

De igual forma, dio a conocer que la clínica relacionada con la aplicación de sueros vitaminados ya fue clausurada. Sobre la causa apuntó a una posible contaminación bacteriana causada por niveles elevados de glóbulos blancos y alteraciones en la coagulación (condiciones asociadas con cuadros de sepsis), sin embargo, continúan las investigaciones.

¿Qué es el suero vitaminado?

De acuerdo con expertos, el suero vitaminado es una mezcla de vitaminas, minerales y otros nutrientes en una solución de agua y sal; se administra vía intravenosa a través de un catéter insertado en una vena del brazo del paciente.

¿Para qué sirve el suero vitaminado?

El suero vitaminado es promocionado como una solución rápida para:

Aumentar la energía

Fortalecer el sistema inmunológico

Combatir la resaca

Alivio de dolor de cabeza

Eliminación de toxinas

Rehidratación después de hacer ejercicio.

Reducción de la fatiga .

. Control del estrés, la ansiedad y la depresión.

¿Qué contiene un suero vitaminado?

Aunque su composición puede variar, los sueros vitaminados suelen incluir una mezcla de vitaminas y minerales administrados por vía intravenosa. Entre los componentes más comunes están:

-Vitamina C

-Complejo B (B1, B6, B12)

-Magnesio

-Calcio

-Electrolitos (como sodio y potasio)

Por ejemplo, el Manual MSD señala que la terapia vitamínica intravenosa (también conocida como cóctel de Myers) contiene dosis elevadas de vitaminas del complejo B, vitamina C y minerales (magnesio y calcio) mezclados con agua estéril.

¿Quién es el médico ligado a las muertes por suero vitaminado en Sonora?

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este 7 de abril de 2026 que se llevaron a cabo tres cateos en distintos domicilios de Hermosillo, para localizar al doctor responsable de la aplicación de los sueros vitaminados. El médico general, de 65 años, fue identificado como Jesús Maximiano “N”, quien ya cuenta con una orden de aprehensión para que responda por los delitos que resulten en su contra.