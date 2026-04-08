Al menos ocho empleados de una cadena sándwiches de pollo fueron despedidos, incluidos sus jefes, en Estados Unidos luego de hacer un video para TikTok que llegó a sumar más de 7 millones de vistas en el que también mostraban en el logo del restaurante.

El pasado 20 de marzo el usuario Iland1n publicó en su cuenta un video que grabaron los integrantes del equipo de Chick-fil-A dentro de uno de sus restaurantes.

En él, se muestra tanto hombres como mujeres sacudir sus hombros destacando el movimiento de su busto.

Aparentemente, el reel fue grabado en horario laboral tanto en el área de cocina, comedor en el que se muestran con su uniforme rojo, sin la presencia de clientes en la tienda.

De acuerdo con The New York Post, en el reto de TikTok también participaron los jefes de tienda de esa sucursal de Chick-fil-A, quienes aparecen con sus playeras de otros colores que corresponden a su cargo.

TikTok está lleno de bailes por lo que aparentemente este sería uno más, pero tras hacerse viral desde el hombre que grabó hasta las mujeres que bailaron muy sonrientes para la cámara perdieron su empleo.

Tras revelarse el presunto despido colectivo, en la cuenta del exempleado de Chick-fil-A llovieron los comentarios de apoyo para el equipo.

Otros expresaron su empatía como Karol Gómez: "Ya que los despidieron, comento para que puedan cobrar... "

"¡Maldita sea, despidieron a toda la tripulación!", mencionó Zarla.

Unos más, cuestionaron su decisión de grabarse uniformados dentro del restaurante: "¿Por qué pensaron que CFA, de entre todas las empresas, estaría de acuerdo con esto?".

"¡Por favor! ¡Todos saben que Chick-fil-A tiene un programa estricto!", reclama Baleria Harr

"En Chick-fil-A no se andan con rodeos en lo que respecta a las redes sociales; tuve que firmar un acuerdo que prohíbe publicar cualquier cosa con el uniforme puesto en mi tienda", reveló otro usuario.